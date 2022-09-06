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KKplus主席 3280萬購跑馬地舖

【明報專訊】雖然疫情再趨嚴重，不過市場仍有不少投資者入市舖位，其中Lego在內地及香港代理商凱知樂（2122）主席兼行政總裁李澄曜及相關人士，上月以3280萬元購入跑馬地景光街一個舖位，料租金回報約2.6厘。

原業主1976年僅45萬買入

上述舖位為景光街景祥大廈地下3號舖，物業面積約1200方呎，上月以3280萬元售出，呎價27,333元。買家以一八設計有限公司（Page 18 Studio Limited）登記，董事包括李澄曜及鄧凱倫，即凱知樂主席兼行政總裁及其妻。

舖位現由五金店租用，月租7.1萬元，租金回報約2.6厘；原業主早於1976年9月45萬元買入，帳面勁賺3235萬元或近72倍。

凱知樂除為Lego在內地及香港代理商外，亦是玩具店KKplus的母公司，今年5月一名小童在朗豪坊收藏玩具店KKplus參觀時，疑不慎碰倒損毁標價逾5萬元的「天線得得B」大型擺設，小童家長被要求賠償3萬元，引起全城議論，在一片爭議下，KKplus最終原銀退還予該位家長。

英皇大道廣場兩舖蝕逾五成易手

另資料顯示，北角英皇道390號英皇大道廣場1樓39、40號舖，上月分別以110萬及100萬元易手，原業主2014年分別以279萬及207萬元購入，帳面分別蝕169萬及107萬元，蝕幅60%及52%，以面積79及53方呎計，呎價分別約1.39萬元及1.88萬元。

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