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今年批出未售樓花7311伙 啟德佔半 批售速度超去年 發展商推售速度反落後

【明報專訊】今年上半年本港樓市備受疫情困擾，近月又受加息陰霾影響，據地政總署最新資料顯示，今年首8個月共14,641個單位獲批出預售樓花同意書，貼近去年全年14,659伙，不過，當中有11個項目迄今仍未推出，涉及7311伙（見表1），佔今年批出預售單位約一半。其中作為新盤供應重鎮的啟德區，今年有4087伙批出預售，其中未推出的新盤涉3439伙，即佔已批預售但仍未推出的7311伙近半。

明報記者 林尚民、甘潔瑩

值得一提的是，今年受疫情影響，首季及次季初新盤成交大減，令首8個月市場僅錄得約7745伙成交，遠低去年同期1.72萬伙45%，反映地政署批出預售速度雖然超過去年，但發展商推盤速度卻遠遠落後。疫情反覆下，發展商為增加推盤彈性，更有超長樓花期的新盤申請預售，其中中海外（0688）等啟德4E區1號項目上月申請預售，涉及702伙，樓花期近50個月、即超過4年，料為近年最長樓花期的申預售項目。美聯首席分析師劉嘉輝表示，由於預售要求為樓花期30個月，反映發展商早日申請預售，日後部署各項目的推售更有彈性。

啟德4E1申預售 樓花期逾4年

資料亦顯示，上月共批出3份預售樓花同意書，共提供2305伙，較7月份批出1620伙多42%，其中以嘉華（0173）、會德豐及中國海外啟德承豐道15號2期最為矚目，項目提供1121伙，預計2025年2月落成，樓花期約30個月。事實上，項目1期今年7月已獲批預售，提供1017伙，兩期合共2138伙。上月另外兩份批出之預售文件，包括新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 3期及同系屯門NOVO LAND 1B期。

另啟德區近年有多個新盤供應，該區今年就有5個樓盤獲批預售，共提供4087伙，佔首8個月獲批預售單位數目約28%，撇除最快今日公布銷售安排的會德豐等MIAMI QUAY I外，仍有4個項目未推出市場，涉及3439伙，佔市場已批預售但未推出單位約47%。

新地協調道申預售涉584伙

另外，上月共有6份預售樓花同意書新申請，涉3341伙（見表2），較7月1154伙增加1.9倍，目前待批預售單位達20,578伙，按月多1.8%。除恒地（0012）粉嶺ONE INNOVALE 2、3期，以及信置（0083）、嘉華（0173）及中海外合作的元朗錦上路站柏瓏第2期外，還包括鄰近港鐵啟德站的新地啟德協調道10號2期項目，涉及584伙，不過同系啟德跑道區承豐道26號1期，上月則撤回預售申請。新地副董事總經理雷霆表示，撤回申請純粹配合政府程序要求，集團仍在積極為項目申請預售，期望能盡快取得預售樓花同意書。

[香港地產]

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