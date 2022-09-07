Wetland Seasons Bay 第3期最快本周開價

【明報專訊】強調「月月有樓賣」的新地（0016）本月部署雙盤齊發，當中打頭炮的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，預計日內上載樓書。新地代理總經理胡致遠表示，發展商最快本周開放現樓示範單位予傳媒參觀，以及公布首張價單，定價將參考項目第1、2期成交價。資料顯示，Wetland Seasons Bay第3期提供384伙，戶型涵蓋開放式至4房。