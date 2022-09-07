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Wetland Seasons Bay 第3期最快本周開價

【明報專訊】強調「月月有樓賣」的新地（0016）本月部署雙盤齊發，當中打頭炮的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，預計日內上載樓書。新地代理總經理胡致遠表示，發展商最快本周開放現樓示範單位予傳媒參觀，以及公布首張價單，定價將參考項目第1、2期成交價。資料顯示，Wetland Seasons Bay第3期提供384伙，戶型涵蓋開放式至4房。

新地代理租務副總經理孫雅茵透露，Wetland Seasons Bay自設約20個商舖，當中約五成為餐飲食肆，並會引入約克國際幼稚園。她續稱，約八成商舖於今年底開幕，每呎租金介乎80至130元。

MIAMI QUAY I 四日收1200票

市區盤方面，會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國合作發展、樓花期約1年的啟德跑道區MIAMI QUAY I，截至昨晚、4日累收逾1200票，以首兩張價單推出共195伙計，超額約5倍。會德豐地產常務董事黃光耀表示，最快今日公布銷售安排，預計周末中秋長假首輪推售；頂層特色戶料於次輪銷售推出。

瓏碧批入伙紙 部署現樓推

再有市區單幢盤部署推售現樓，碧桂園（2007）旗下九龍城瓏碧，最新獲批入伙紙，發展商料於短期內以現樓形式推售。項目預計入伙日期為明年3月，距今約半年。主打迷你單位、提供共190伙的瓏碧，自今年5月開售至今累售23伙，成交實呎介乎23,144至28,211元，套現逾1.8億元。

[香港地產]

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