moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

信置15億放售九龍灣商廈3層

【明報專訊】住宅市道回調，有發展商轉而加快出售非核心物業。信置（0083）持有的九龍灣國際交易中心頂層3個相連樓層，現推出市場放售，意向價近15億元。中原寫字樓部分區營業董事黃美欣表示，是次特約代理出售物業位於國際交易中心29至31樓，每層面積約27,457方呎，共約82,371方呎，以意向呎價約1.8萬元計，每層意向價約4.94億元，即總金額涉約14.82億元。

同時每呎33元招租

黃續稱，物業同時以呎租約33元招租，以全數樓面82,371方呎計，月租約271.8萬元。資料顯示，上述3層原由運動品牌NIKE自2010年起租用，最初月租約115萬元，至2017年續租5年，首3年月租約253萬元，及後月租增至278.4萬元，租約截至今年初，NIKE遷出後物業已空置數月，最新放租租金與對上租約水平相若。

另由旺角老字號大藥房「安康寧藥房」江氏家族，持有超過半世紀的旺角太子彌敦道792號安康寧商業大廈，現委託仲量聯行放售，物業市值約2.8億元，呎價約1.58萬元水平。物業於1982年落成，樓高14層，總樓面即約1.8萬方呎，物業將以現狀及交吉出售。

新世界KOHO申重建近29萬呎商廈

此外，新世界（0017）就觀塘鴻圖道活化工廈KOHO，向城規會申請放寬地積比率限制，以作准許的辦公室、商店及服務行業和食肆用途。項目地盤面積約2萬方呎，新世界申請項目發展地積比率由現時的12倍，增加20%至14.4倍，擬重建一幢29層高商廈，總樓面約28.8萬方呎。資料顯示，KOHO前身為建大工業大廈，2013年獲鵬里資產管理以9.8億元購入，其後活化工廈為商廈項目，總面積達20萬方呎，翻新費約1.7億元。新世界2014年以約16億元購入該廈，平均呎價約8000元。過去數年，市場有指新世界曾以24億元放售，惟一直未有售出。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款