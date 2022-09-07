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瑆華移民盤11年蝕逾百萬離場

【明報專訊】香港移民潮持續，二手市場再錄移民盤蝕讓個案，其中大坑瑆華有2房單位連租約移民盤以1285萬元轉手，實蝕約140萬元離場。

中原分行高級分區經業經理施欣達表示，瑆華低層D室，實用面積610方呎，2房1套間隔，原業主移民沽貨，新近以1285萬元將單位連租約易手，實呎約21,066元。原業主2011年以1357.6萬元一手購入，持貨約11年，帳面蝕72.6萬元或約5.4%，若連使費料實蝕約140萬元或約一成。

海悅花園628萬沽 低市價一成

居屋亦不乏移民盤易手個案。美聯物業分行高級營業經理曾偉雄表示，青衣海悅花園2座高層C室，實用面積590方呎，3房間隔，原業主由於移民，於自由市場叫價668萬元放售，買賣雙方議價後，減價40萬元或約6%後，獲買家以628萬元承接，實呎約10,644元，低市價約一成。原業主2011年8月以298萬元未補價購入，持貨約11年，料扣除補地價金額後仍獲利。

海日灣1房3年半實蝕一成

另外，大埔白石角海日灣錄本月首宗二手成交。中原分行經理徐家倫稱，海日灣1期B2座中層G室，實用面積468方呎、1房間隔。原業主因為換樓，最終獲用家以638萬元承接，實呎約13,632元，成交價較市價低約一成，亦是近半年來屋苑同類單位新低。原業主2019年3月673.5萬元一手購入，連使費實蝕約69萬元或一成。

[香港地產]

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