MIAMI QUAY I下周一首售138伙

KOKO延遲3個月交樓

截至昨晚，項目累收逾1500票，以首輪137伙價單單位計，超額近10倍。另外，會德豐系內、鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS及KOKO RESERVE，原定於本月中交樓，最新宣布延遲約3個月，最新關鍵日期為2022年12月26日；兩盤共提供495伙，至今累沽231伙。會德豐地產常務董事黃光耀表示，物流及運輸方面延遲影響工程進度，現時執漏工程已完成，正待批轉讓同意書，目標下月底至11月初交樓。

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期昨上載樓書，今日開放現樓予傳媒參觀。第3期由2座9層高住宅大樓、2座6層高分層別墅，以及6座獨立洋房組成，共提供384伙，單位實用由268至1895方呎。9層高住宅大樓每層設19伙，共享3部升降機。

（發展商專訪）

[香港地產]