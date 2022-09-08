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市建局裕民坊商廈項目收24份意向

【明報專訊】籌備及規劃逾20年，市建局歷來規模最大的單一重建計劃──觀塘市中心第4及5區重建商廈項目昨截收意向，共收24份意向書；據悉，有份遞交意向書的發展商大部分為本地「大孖沙」，包括長實（1113）、新地（0016）、恒基地產（0012）、信和置業（0083）、會德豐、華懋、鷹君（0041）、遠東發展（0035），另中資包括中國海外（0688）等。

可建217萬呎 最高估值259億

上述項目位於信置等發展的觀塘凱匯，以及新地同區apm之間。資料顯示，觀塘市中心重建項目分為5個區域發展，是次截收意向書是整個發展的最後一期，地盤面積27.6萬方呎，可建樓面為216.6萬方呎，項目將興建一個地標式、綜合政府設施及商業發展的建築群。

因應市場實際需求，適度調整准許的商業發展樓面，就3類非住宅即酒店、辦公室、商業的樓面作調整，不論未來發展組合如何調整，項目下層須保留不少於69.97萬方呎商業及零售樓面，擬建兩幢13至64層高物業，總樓面維持216.59萬方呎。綜合市場估計，項目估值151.6億至259億元，預計每方呎樓面地價7000至1.2萬元。

另外，太古地產（1972）前主席兼行政總裁簡基富旗下The Development Studio持有、位於灣仔堅尼地道33至35號項目，今年初被城規會否決其改劃住宅申請後，早前再向城規會申請略為放寬建築物高度限制，以作准許的分層住宅用途。

前太古大班灣仔申建75伙

規劃署不反對

規劃署表示，修訂後的發展方案，對視覺方面不構成影響，故不反對修訂，料明日可獲城規會通過。

資料顯示，上述地盤面積約7704方呎，申請人計劃以地積比率近8倍發展，興建一幢不多於28層高住宅物業，物業高度由主水平基準以上120米，增加8.29%至129.95米，以作准許的住宅發展用途，可建樓面約6.16萬方呎，提供75伙。

[香港地產]

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