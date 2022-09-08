第一城本月首周10成交 急升逾倍

【明報專訊】踏入9月首周，新界老牌上車屋苑沙田第一城已錄約10宗成交，較上月同期約4宗大增1.5倍，而近日做價亦有輕微反彈迹象。美聯分行首席高級營業經理何智豪表示，沙田第一城47座中層H室，實用面積304方呎，2房間隔，以500萬元易手，實呎約16,447元，屬市價水平。何又稱，早前同類單位以低於500萬元易手，但上述單位因設裝修，獲上車客垂青，成交價重上500萬元；原業主2013年中以323萬元購入，帳面獲利177萬元或約55%。