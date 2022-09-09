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十大屋苑本月首周交投增近三成 新都城成交量急升4.5倍 平均呎價較年初跌8%

【明報專訊】踏入9月，十大屋苑承接8月谷底反彈之勢，首周已累錄約42宗成交，較上月同期約33宗增近三成，其中將軍澳新都城本月首周累錄11宗成交，較上月同期2宗大增4.5倍，為十大屋苑成交量反彈最勁的屋苑，平均呎價徘徊於1.56萬元水平，較年初約1.7萬元回落約8%。代理表示，部分大型屋苑業主願意減價，吸引覓盤多時的用家入市，令二手交投開始回升。

明報記者 容婌維

十大屋苑今年6至7月為爆疫後低位，當時每月僅約140宗水平，其後二手交投自8月起谷底反彈，成交量回升至約160宗，按月回升逾一成。踏入9月，二手交投有進一步回升之勢，除沙田第一城首周錄約10宗成交、較上月同期增逾1.5倍外，新都城交投反彈更達4.5倍。中原地產分行高級分區營業董事柯勇稱，新都城最新成交位於6座中層H室，實用面積526方呎，3房1套間隔，望公園景，以775萬元易手，實呎14,734元，低市價約5%。原業主2012年1月398萬元購入，帳面獲利377萬元或95%。

康怡2房失守700萬 1年新低

此外，上月首周「零成交」的鰂魚涌康怡花園，本月首周連錄3宗成交，惟再有2房單位失守700萬元大關。中原分行市務經理劉子峻表示，康怡花園B座中層6室，實用502方呎，2房間隔，望山景，以695萬元易手，實呎13,845元。不過，原業主早於2007年7月以285萬元買入，持貨約15年，帳面獲利410萬元或約1.4倍。康怡花園2房單位2019年高峰期曾以950萬元沽出，現時成交價較高位回落27%。翻查資料，康怡花園去年8月曾錄實用531方呎2房戶，以650萬元成交，實呎12,241元；換言之，是次成交見屋苑近1年新低。

麗港城2房648萬沽 5年實蝕2%

至於另一市區大型屋苑藍田麗港城，本月首周累錄2宗成交，與上月同期相若，惟再錄蝕讓成交。利嘉閣高級分區董事郭煥然表示，麗港城36座低層C室，實用517方呎，2房間隔、望山景，以648萬元易手，實呎12,534元。原業主2017年以628萬元購入，帳面獲利20萬元或約3%；惟連使費計後料原業主需「明賺暗蝕」約13.6萬元或約2%。

除十大屋苑外，沙田好運中心繼上月有1房戶以508萬易手，見近1年半新低後，相隔不足1個月，該紀錄再被打破。中原地產分行經理陳顏輝表示，好運中心A1座中層F室，實用面積334方呎，1房間隔，以502萬元易手，見約1年半新低，實呎15,030元。原業主2013年3月338萬元購入，持貨約9年半，帳面仍獲利164萬元或約48%。另外，香港置業分行首席高級營業經理傅志煌表示，將軍澳維港灣畔13座高層B室，實用面積約449方呎，1房間隔、望園景，以718萬元易手，實呎約15,991元。原業主2018年9月730萬元購入上址，持貨約4年轉手，帳蝕12萬元或約2%離場；若連使費計，原業主料實蝕約56萬元或約8%。

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