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WETLAND SEASONS BAY 3期最快下周開價

【明報專訊】新地（0016）繼屯門兆康NOVO LAND系列早前大開紅盤後，旗下已獲批入伙紙的天水圍WETLAND SEASONS BAY第3期，預告下周開價及對公眾開放現樓示範單位（詳細介紹見B4版「睇樓手冊」）。

至於會德豐及恒地（0012）等發展的啟德跑道區約1年長樓花MIAMI QUAY I方面，過去6日收逾1700票，以下周一首輪以價單發售137伙計算，超額11倍。

新地代理總經理胡致遠表示，WETLAND SEASONS BAY第3期位處整個項目的單邊位置，向濕地公園的景觀更為開揚，價錢將參考項目第1、2期，而該兩期最後一批價單平均呎價約1.6萬元水平，而第3期的景觀較1、2期優勝，料首張價單有提價空間。至於MIAMI QUAY I，敲定下周一首輪開售138伙（其中1伙招標），於周日（9月11日）截票，估計過去6日收逾1700票，以價單發售137伙計，超額11倍。

維港1號本月首周6成交

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈稱，項目正申請專屬穿梭巴士，預計只需約9分鐘可達港鐵啟德站；另項目擁有臨海地利優勢，未來住戶可到海濱參與划艇、獨木舟等運動。MIAMI QUAY I 開售前，綜合市場資訊，9月至今整體新盤成交錄約95宗；當中同屬跑道區新盤、中海外（0688）已屆現樓的維港1號，本月至今暫錄6宗成交，吸金約8513萬元，最新以1180.8萬元售出第1B座29樓A室，實用面積454方呎，2房間隔，實呎2.6萬元。

恒地旗下大角嘴利奧坊．曦岸，透過招標售出第1座5樓F室特色戶，實用面積238方呎，1房間隔，連103方呎平台，成交價650萬元，實呎2.73萬元；項目本月至今暫錄3宗成交、吸金約1784萬元。

「新香港人」2050萬購蔚藍東岸3房

此外，五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸，新售出第1座中層D室，實用面積845方呎，3房間隔，獲「新香港人」以2050萬元購入，實呎2.42萬元，屬項目分層單位呎價新高。

至於港島區方面，萬科香港旗下已屆現樓的西營盤15 WESTERN STREET住宅項目，以1007.8萬元售出21樓A室單位，實用面積307方呎1房戶、實呎3.28萬元。

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