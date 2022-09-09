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地監局蕭澤宇：過分「暴露」推銷樓盤 不排除紀律處分

【明報專訊】今年7月上任地產代理監管局主席的蕭澤宇，任期約15個月，昨日與傳媒會面時表示，任內希望跟隨地監局以往路向，從多方面提高地產代理水平，特別重視樓盤銷售資料透明度，代理應為消費者提供最完善資訊，包括樓盤資料、價錢及租金等。

籲代理應提供最完善資訊

近期有個別代理以誇張方式，如銷售樓盤影片內過分暴露引起網民關注。蕭澤宇稱當局有留意事件，已通知相關代理行，須注意推銷廣告受眾不一定是成人，小朋友亦有機會接觸到，代理應注意不要過分暴露。他認為以暴露手法推銷樓盤未成風氣，但該局會一直留意行業情况，若未來再有過於「暴露」、達至「傷風化」程度的推銷廣告，當局將先以口頭警告，亦不排除作紀律處分。

海外樓花投訴以未如期交樓為主

近年在港推售海外樓花活動增加，相關投訴亦日增，蕭澤宇表示，當局接獲有關海外樓花投訴中，以項目未能如期交樓的個案最多。他認為，經濟差的時期，所有地方都有機會出現樓花「爛尾」情况，而每個國家對樓花都有不同的法例監管，香港買家不能採在港置業的同一心態購買海外樓花，他呼籲買家購買海外樓花前先衡量風險，任內亦會加強公眾教育。他又稱今年為地監局成立25周年，當局將舉行一系列慶祝活動，包括工作坊、講座等，亦計劃於下月舉行慶祝晚宴，將邀請房屋局長何永賢出席。

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