上月三大辣稅收3.4億 紀錄新低 海外買家近絕迹 BSD跌幅最大

明報記者 林可為

稅務局最新數據顯示，上月三大辣稅總收益為3.427億元，料為2014年7月有紀錄以來的8年低位。可留意的是，上月三大辣稅總收益全來自住宅，相對2018年6月錄得的歷來高峰約45.7億元（全屬住宅），大跌逾42.2億元或93%；此外，是次數據未完全反映8月新盤交投活躍、期內錄約2050宗一手成交，創去年5月後的15個月按月新高的市况。

較2018年高峰大跌九成

至於上月稅收按月跌幅最勁的類別，為反映公司客及境外買家入市的BSD，相關成交錄得35宗，雖比7月錄得的33宗增兩宗或6%，但同期稅款僅6680萬元，按月減2620萬元或28%，為2020年3月錄得6390萬元後，29個月、即近兩年半來新低。

與此同時，上月錄得189宗DSD成交（全屬住宅），比7月錄162宗（包括1宗非住宅），按月增27宗或約17%；惟DSD稅款2.545億元，相對7月錄3.415億元（其中270萬元屬非住宅DSD稅款），按月跌8700萬元或25%，料亦是2014年7月有紀錄以來新低。

至於涉SSD成交上月則錄18宗，按月持平；涉稅款2140萬元，按月增1130萬元或1.1倍，是上月唯一錄得升幅的辣稅。

業界：BSD回升視乎通關

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，上月推售的屯門兆康NOVO LAND系列、粉嶺北ONE INNOVALE-Archway均大開紅盤，是因為市場實際需求仍殷切，入市的買家多屬自住用家；此外，上月有關數據未完全反映上述兩大紅盤開售市况。

劉又稱，在加息陰霾下，加上疫情升溫，令不少投資客入市態度轉趨觀望，窒礙投資氣氛，成為上月涉DSD稅下跌的主因。

對於上月BSD稅收錄得29個月來新低，劉認為香港作為國際金融中心，須大力吸納內地及國際資金來港投資，但在疫情影響下，境外買家入市銳減；因此本港須與內地、國際社會恢復通關，才可全面刺激經濟發展，帶動境外買家入市和BSD收益。