CCL連跌8周 累跌逾半成

【明報專訊】二手樓價持續受壓，具體反映上月上旬二手樓市表現、即匯豐上調H按封頂息率當周市況的中原城市領先指數CCL，最新報171.83點，繼上周後續見近3年半新低，按周再跌0.8%，CCL已連跌8周累跌共5.09%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，樓價持續穩步向下，跌勢有擴大迹象，惟170點水平料屬短期支持位。
市場再錄移民盤蝕讓個案。中原地產分行區域營業董事林龍南表示，北角繼園街柏蔚山2座中層F室，實用面積837方呎，3房1套間隔、向東北。原業主因移民沽貨，獲投資客以2000萬元將單位連租約承接，實呎約23,895元，屬市價水平。原業主2018年6月2410萬元一手購入，持貨約4年，帳蝕410萬元或17%，若連使費料實蝕約530萬元或逾兩成。
此外，市場再錄低價成交。區內代理稱，將軍澳調景嶺站上蓋都會駅3座高層C室，實用面積629方呎，屬屋苑細3房1套間隔，向正西面、望園景。單位今年7月原叫價1040萬元，減價190萬元或約18%後，以850萬元易手，實呎約13,514元，重返2017年9月屋苑同類單位成交價水平。屋苑同座頂層同類單位，今年7月以953萬元沽出，即是次成交的單位較對上成交低逾百萬元或約一成。不過，由於原業主2005年9月389萬元一手購入，持貨約17年，帳面仍大幅獲利461萬元或約1.2倍。
另一方面，荃灣爵悅庭本月開齋。市場消息稱，屋苑北爵軒中層G室，實用面積561方呎，3房間隔，享開揚市景。單位今年5月原叫價948萬元，但原業主見市况低迷，故連番減價，累減86萬元或9%後，終以862萬元易手，實呎約15,365元。買家為換樓客，原業主2012年3月432萬元購入，持貨約10年半，帳面獲利430萬元或近1倍。