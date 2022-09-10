宏安伙APG基金 29億發展英皇道項目

【明報專訊】旭輝控股（0884）日前公布沽出北角英皇道前成報大廈項目，該買家隨即曝光。宏安地產（1243）公布，伙荷蘭資產管理公司 APG（匯集基金）收購旭輝控股持有項目的六成業權，作價13.38億元。連同最新購入的英皇道項目，宏安地產與匯集基金通過合資企業，在港已持有6個舊區重建項目。宏安地產表示，英皇道項目將以2房及3房住宅單位為主，預期2026年落成，總投資額逾29億元。
資料顯示，宏安地產在2020年伙旭輝控股購入北角英皇道101號及111號前成報大廈進行重建，項目佔地約12,695方呎，據悉每方呎樓面地價不多於1.5萬元。
另近年有不少財團透過舊樓併購藉以增加土地儲備，位於西營盤高街124及126號舊樓昨日強拍，持有大部分業權的財團最終以底價2.1億元統一項目業權。是次強拍申請人為寶盛國際興業有限公司及禮兆有限公司，兩間公司董事均為李琪翔等，過往曾多次替新世界（0017）併購，不排除今次強拍申請與新世界或相關人士有關。
第一太平戴維斯董事總經理陳超國透露，投得項目的財團為具經驗的發展商，而該財團在上述項目附近仍有另一個地盤項目等待強拍令的判辭，故現時不方便透露整個項目的發展計劃，不排除會合併發展。資料顯示，上述項目佔地約2799方呎，現為一幢8層高的商住物業，1966年落成，樓齡約56年。