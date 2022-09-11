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中秋節二手現多宗減價成交

【明報專訊】在加息陰霾下，二手市場偏靜，部分業主擴大議價空間，昨日中秋節各區均錄減價成交。龍頭屋苑鰂魚涌太古城錄減價成交，中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城昨日易手的單位為泰山閣高層C室，實用722方呎，3房連套房間隔，附設雅緻裝修。原業主早前以1500萬元放售，及後獲買家垂青，減價282萬元或約19%、以1218萬元沽出，屬市價水平，實呎16,870元。原業主於2013年12月以820萬元買入，持貨9年，帳面獲利398萬元，單位升值48%。

傲瀧連花園戶實蝕400萬

西貢半新盤傲瀧錄蝕讓成交，世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，有關單位為20座地下連花園戶，實用892方呎，3房連套房及工人套房間隔，附設253方呎花園，原業主以1500萬元放售，減價100萬元、以1400萬元易手，低市價約8%，實呎15,695元。

他續稱，原業主2017年12月以1720萬元購入，持貨逾4年，帳面蝕約320萬元或19%，計算交易雜費後，實際蝕約400萬元或23%。

新界東上車屋苑沙田第一城，在中秋節連環錄2宗成交，其中21座低層G室，實用327方呎，成交價450萬元，實呎13,761元。原業主2007年以111.8萬元購入，持貨15年，帳面獲利338.2萬，物業升值逾3倍。另一宗則屬蝕讓成交，該單位為3座低層C室，實用327方呎，成交價454萬元，實呎13,884元。原業主在2017年5月以468萬元購入，持貨逾5年，帳面蝕約14萬元或約3%，若連同交易雜費計算，實際蝕約37萬元或約8%。

一手市場方面，由會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國集團合作發展的焦點新盤啟德PARK PENINSULA MIAMI QUAY I，樓花期長約1年，將於明日進行首輪銷售，首推138伙。

MIAMI QUAY I收逾1900票

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MIAMI QUAY I將於今日下午6時截止認購，截至昨日下午，項目累收逾1900票登記，超額認購近13倍，當中A組大手買家入票佔約三分之一，而該組買家需要選購兩房半或以上的單位。

他續稱，入票客源以用家為主，佔七成至八成，若以地區劃分，當中有50%入票人士來自九龍東佔最多，港島及新界區各佔約25%。項目中的1房及2房戶較受年輕家庭歡迎，當中不乏區內醫務專業人士及金融客，將視乎首輪銷情，將在短期內加價加推，加幅約5%，亦期望本周末進行次輪銷售。

[香港地產]

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