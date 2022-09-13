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本月新盤成交或挫五成至千宗 MIAMI QUAY 首輪沽42伙 最高呎價2.66萬

【明報專訊】受屯門兆康NOVO LAND系列、粉嶺北ONE INNOVALE-Archway熱賣帶動，8月整體新盤成交高見2050宗、創去年5月錄約2150宗後的15個月按月新高後。業界估計，部署9月推售的新盤以中高價物業為主，而非上車盤，料本月全月成交將回落到1000至1500宗水平，意味按月下挫三成至五成。至於會德豐及恒地（0012）等合作的啟德跑道區全新盤MIAMI QUAY I ，昨以發價單形式首輪開售137伙，即日沽約42伙，最高成交呎價近2.7萬元。

明報記者 容婌維

樓花期長約1年MIAMI QUAY I，首輪以價單發售的137伙，屬開放式至3房戶，開放式戶折實入場費524萬元起，整批折實均呎23,250元，開售前累收2048票、超額14倍；項目昨日下午2時起開賣，全日沽約42伙，以可售單位總數計佔比約31%。

吸金3.9億 大手客2659萬購兩伙

發展商表示，首輪銷售銷情理想，售出約42伙，單日套現逾3.9億元，當中有大手客斥資2659.4萬元購入兩伙，包括第1座23樓A室，實用面積716方呎、屬3房1套連工作間間隔，成交價1908.7萬元、實呎26,658元，為首輪銷售暫時最高售價及呎價；另第3座19樓H室，實用面積315方呎1房間隔，成交價750.7萬元、呎價23,832元。

事實上，項目亦不乏用家支持；任職銀行的黃太表示，斥資逾千萬購入一個3房戶自住，她鍾情跑道區較啟德站一帶寧靜，認為該區有升值潛力，希望能成為下一個九龍站。面對加息，黃太表示已考慮相關因素，會與丈夫一同供樓，屬可負擔範圍。

買家冀跑道區成下一個九龍站

另新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期昨日重新售出早前遭買家撻訂的單位，為第1座7樓D室，實用面積235方呎開放式戶，成交價361.41萬元、實呎15,379元；該單位曾於8月10日以342.91萬元沽出，其後買家撻訂離場，料發展商殺訂5%涉逾17萬元。

新地其後更新價單，加價重推單位，最新成交價較早前高18.5萬元或約5%。

NOVO原撻訂開放戶再售出 賣貴5%

連同上述成交，9月新盤市場截至昨日累錄約155宗成交，較上月同期錄逾千宗大減約八成。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，由於9月部署推出的新盤涉銀碼較大，加上伙數較多的何文田大型新盤未必能於本月內推出，估計本月整體新盤成交只可錄約1000宗，較8月錄約2050宗，按月下挫五成。

本月至今新盤整體成交約155宗

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦稱，近日疫情反彈對一手銷情帶來影響，期望政府盡快放寬入境檢疫限制，令經濟活動重回正軌。他續指，由於本月一手推盤量不多，因而將本月預料的整體一手成交，由2000宗下調25%至1500宗。

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