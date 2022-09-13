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碧桂園林曉箐冀新施政報告減辣

【明報專訊】雖然近期有個別新盤需推遲入伙時間，惟碧桂園（2007）旗下九龍城瓏碧早前已獲批入伙紙，碧桂園（香港）營銷管理部總經理林曉箐接受專訪表示，瓏碧現樓示範單位及會所，預計最快9月底對外開放，並擬國慶假期展開新一輪銷售。對特首李家超將於下月發表任內首份施政報告，林曉箐指出，希望港府考慮在買家印花稅（BSD）、雙倍印花稅（DSD）上「減辣」，除剌激樓市交投外，亦可鼓勵境外人才來港定居。

繼馬鞍山泓碧後，九龍城瓏碧是碧桂園進軍香港的第二炮，項目5月推出至今累沽23伙，成交實呎2.31萬至2.82萬元，套現逾1.8億元，現餘167伙待售；林曉箐指瓏碧已獲入伙紙，最快本月底對外開放現樓示範單位，並擬10月國慶假期開展新一輪大型銷售。

瓏碧擬月底開現樓示位及會所

林曉箐認為，市區物業具更佳保值能力，客源一般亦擁有較高負擔能力；以瓏碧而言，就坐擁41校網及港鐵屯馬線的效應，集團會採按部就班的銷售步伐，不急於清貨。不過，集團亦研究提供有關銷定買家息率負擔的新優惠，以助買家應對加息周期。

翻查資料，瓏碧早前曾推出「5年低息保」計劃（惟折扣減少0.5%），買家首5年按息上限鎖定2.5厘，如期內加息，相關息差開支由發展商補貼，上限為3.6厘。

指通關可帶動北水國際資金回港

至於同系已屆現樓的馬鞍山泓碧，早前已接受準買家以預約方式參觀7號、16號現樓示範屋，相關洋房實用面積分別為3419及3593方呎，同屬4房4套間隔，每幢裝修費約2000萬元，林曉箐期望成交呎價可更上一層樓。資料顯示，泓碧去年8月售出的5號屋，成交實呎達45,393元，創馬鞍山住宅新高呎價紀錄。

對社會普遍期望香港可與內地、國際社會恢復通關，林認為香港無論對內地及國際社會而言均屬戰略性經濟金融中心，如能恢復通關勢必帶動「北水」、國際資金回流香港，提振經濟及樓市。

籲DSD減辣 帶動換樓鏈

對特首李家超下月公布施政報告，林曉箐指出，期待港府可在物業辣稅上「減辣」；她認為，政府可考慮豁免首次來香港置業的境外買家的15%買家印花稅（BSD），藉以吸引更多境外人才來港定居；同時可考慮將雙倍印花稅（DSD），由現時15%調減回舊制最高的8.5%，以帶動換樓鏈。

明報記者 林可為

（發展商專訪）

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