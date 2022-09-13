瓏門3房「移民盤」918萬沽 低市價一成

中原副區域營業經理吳倬霆透露，上述新買家為區內租客，而原業主早於2012年10月以586.38萬元一手買入，持貨近10年，帳面仍獲利逾331萬元或近57%。

十大屋苑3日假期錄20成交

隨着二手業主減價，十大屋苑交投回升。綜合美聯及中原統計，十大屋苑在剛過去中秋節3天長假（9月10日至12日），錄約20宗成交；若只計算過去周六及周日，十大屋苑成交則約17宗，按周升約70%。雖然整體交投量回升，個別屋苑仍然未錄得「零成交」，包括東涌映灣園、鰂魚涌康怡花園等。

代理指嘉湖個別業主議價空間擴大至7%

中原副區域營業董事伍耀祖指出，天水圍嘉湖山莊個別放盤業主，議價空間擴大至最多約7%，屋苑新錄賞湖居第5座高層B室成交，實用面積633方呎3房戶，成交價648萬元、實呎10,237元；原業主早於1993年8月以227萬元一手購入，帳面賺421萬元或逾1.8倍。

市場亦不乏長情業主沽貨套現。美聯高級分區營業經理黃家明表示，九龍灣淘大花園F座中層03室，實用面積375方呎2房戶，最新以552萬元易手、實呎14,720元；原業主早於1982年1月以16.41萬元購入，持貨40年，帳面獲利逾535萬元或逾32倍。

囍匯2房1616萬沽 低同類3年前價一成

港島屋苑做價亦見偏軟。中原副分區營業經理陳偉華指出，灣仔囍匯新錄第1座中層G室成交，實用面積552方呎2房戶、望園景，新近以1616萬元易手、實呎29,275元；原業主2013年12月以1316萬元一手買入，帳面賺300萬元或約23%。翻查資料，上述成交單位對落3層，面積間隔、坐向相同單位，於2018年曾以1785萬元易手，即現時新成交價較之低近一成。