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新地商場中秋生意額 按年增15%

【明報專訊】雖然新冠疫情近日再呈反彈勢頭，但中秋節3天長周末假期（9月10至12日），大型商場的消費市道暢旺。新地（0016）表示，旗下15個主要商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣世貿中心、元朗廣場和上水新都廣場等，假期內推出創意互動應節裝置、戶外賞月體驗，加上商場節慶活動及消費優惠獎賞，推動商場人流及生意額在3天長假期，按年分別上升15%。

新地執行董事馮秀炎稱零售市道回暖，7月本地零售業總銷貨額估計為283億元，較去年同期升4.1%，而就業市場持續改善及受政府電子消費券帶動，市民消費信心向好，更願意趁中秋節假到商場消費。

餐飲電子產品珠寶手表較受惠

她續稱，中秋節長周末3天假期，集團旗下15個大型商場的人流，較去年同期上升逾15%；當中以餐飲、電子產品及珠寶手表較受惠，平均生意按年升10%至15%。餐飲方面，不少餐廳限每輪用餐1.5小時，冀加快翻枱次數，晚市消費平均3000至4000元。馮秀炎認為，本港就業率和市民收入持續改善，加上10月特區政府即將發放第二輪電子消費券，料可再度刺激消費市道，市面氣氛會將持續向好。

料下月次輪消費券再帶旺市道

另一方面，新地代理（銷售及租賃）董事鍾秀蓮亦表示，集團旗下上水廣場、北角匯、新蒲崗Mikiki、將軍澳PopWalk天晉滙、屯門卓爾廣場等12個大型商場，中秋節期間人流暢旺，特別以餐飲商戶最為受惠，在長周末期間，營業額、人流預計分別按年上升12%及10%。

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