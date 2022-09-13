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上月1564宗工商租賃 按年挫17%

【明報專訊】新冠疫情近月呈現再上升勢頭之際，據中原（工商舖）統計顯示，8月共錄得約1564宗工商舖租務個案、涉成交金額約1.11億元，宗數雖然與7月相若，但與去年同期相比則錄得明顯跌幅。中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，近日疫情反覆，加上環球經濟仍未明朗，令租賃市場氣氛趨淡靜，惟10月特首李家超將公布新一份施政報告等，市場期待屆時將有重大政策出台，對租務市場料會有起動作用。

據中原（工商舖）統計，8月市場共錄得約1564宗工商舖物業租賃成交，與7月錄約1570宗相若，但對比2021年同期錄約1902宗，按年減少338宗或逾17%。至於涉及總成交金額，8月錄逾1.11億元，按月雖增加約14%，但對比2021年8月錄逾1.23億元則減少逾1200萬元或逾9%。

涉總成交額逾1.1億 按年跌9%

潘續稱8月工商舖位租賃成交金額按月錄升幅，主要是工廈表現突出，出現價量齊升局面，反映不少企業看好本港工廈前景，個別把握目前議價空間較大的形勢，積極承租面積較大物業作中長遠發展。

按範疇劃分，寫字樓市場8月錄約421宗租賃成交，比去年8月減約三成；成交金額涉約3394萬元，按年減約15%；工廈租務則價量齊升，8月錄約751宗租務成交，涉金額約2746萬元，宗數、金額分別較7月上升約6%及約40%；舖位方面，8月錄約392宗租務個案，按月跌約8%，按年則下跌約21%，涉成交金額約5045萬元，按月升約15%，按年卻跌約8%。

尖沙嘴甲廈空置率8.7%新高

另美聯工商舖報告則稱本港甲級、乙級商廈售價窄幅上落，8月甲廈整體售價按月跌0.8%，同期乙廈售價按月升1.7%；另甲廈空置率未見明顯改善，8月整體空置率錄9.9%，較7月錄9.8%微升0.1個百分點，當中尖沙嘴空置率最新升至8.7%，是繼7月後再創2020年6月有紀錄以來新高。

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