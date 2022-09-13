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128 WATERLOO市景開揚

【明報專訊】窩打老道向來屬九龍傳統豪宅，區內住宅新供應並不多。萊蒙（3688）與俊和合作發展的128 WATERLOO，於2020年底展開銷售，現時已屆現樓。項目提供110個單位，具地利優勢，除與多間傳統中小學名校為鄰外，與城市大學、浸會大學亦相距不遠。128 WATERLOO另一賣點是中層以上單位均擁開揚市區景色，能遠眺獅子山及九龍塘一帶景色。

明報記者 何嘉慧

攝影 賴俊傑

128 WATERLOO屬單幢項目，單位實用面積331至3445方呎，戶型涵蓋1房至5房，其中主打2房戶，共佔64伙或約58%；其次為1房戶，佔19伙或約17%。

已屆現樓 2房戶佔近六成

今次介紹的現樓示範單位為18樓F室，屬2房連儲物室間隔，實用面積551方呎。入門直達客飯廳，連開放式廚房面積共約220方呎。飯廳放置4人長形飯桌。另一邊為開放式廚房，配備櫥櫃組合、煮食爐、抽油煙機、嵌入式蒸焗爐、洗衣乾衣機及嵌入式多門雪櫃等家電。開放式廚房設計令客廳看起來更寬敞，提升單位整體空間感。

客廳以淺色系為設計主調，牆身和大部分家俬都是淺色為主，讓大廳洋溢高雅、簡約氛圍。客廳連接22方呎露台，採玻璃趟門，為室內引入更多自然光線。

開放式廚房提升空間感

主人房、客房與客廳均面向同一方向，外望瑪利諾修院學校，可盡覽九龍塘景致，十分開揚。主人房空間寬敞，面積約90方呎，以湖水綠色為設計主調。房內放置雙人牀、衣櫃及牀頭櫃等家俬，另連接17方呎工作平台。客房面積較主人房小，面積約65方呎，放有一張單人牀，牀頭左側擺放衣櫃。

單位浴室感覺雅潔舒適，設連櫃洗手台，坐廁旁邊設浴缸。另值得留意，單位大門左側有一個約17方呎小型儲物房，可供戶主放置鞋類等物品。此外，所有單位均設有智能家居系統，住戶可透過聲控智能喇叭，輕易操控家居電器、室內溫度、照明系統及空氣質素等。

住客會所設無邊際泳池

屋苑2樓設有住客會所，主要設施包括無邊際泳池、桌球廊及宴會廳等。交通方面，128 WATERLOO步行往港鐵九龍塘站或旺角東站約需10餘分鐘；而界限街、窩打老道及太子道西沿途都有多個巴士及小巴站，住戶可乘搭公共交通工具，來往港九新界各區。屋苑提供30個住客車位，單位相對車位數目比例約3比1。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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