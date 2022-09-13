好運中心呎價挫 成交升

明報記者 容婌維

1房成交價低見502萬 呎價1.5萬

中原地產副區域營業董事馮澤源表示，好運中心8月有1房單位，曾以508萬元易手，見屋苑近1年半來新低價位，帶動屋苑交投量回升。好運中心於9月，有單位以502萬元成交，不足一個月內再次刷新屋苑近1年半的新低紀錄。

上述成交單位為好運中心A1座中層F室，實用面積334方呎的1房戶，原業主起初叫價530萬元放盤，至近日累減28萬元或約5%，以502萬元易手，見2021年1月後新低，實呎15,030元；不過，原業主於2013年3月以338萬元購入單位，持貨約9年，帳面仍獲利164萬元或約49%。

馮又稱，在加息陰霾下，不少地區出現「供樓貴過租樓」的情况，但沙田區近月被內地生搶高租金，故二手市場仍吸引用家入市。

麗港城3房成交價跌穿900萬

市况回調，市區大型屋苑錄「雙破底」成交。美林物業分行經理陳松林表示，藍田麗港城22座低層H室，實用面積748方呎，3房1套間隔，以870萬元易手，失守900萬元大關，見同類單位2020年初爆疫後新低價，實呎11,631元，呎價亦為2021年2月、即約近一年半新低；不過，原業主早於1995年以約464萬元購入，持貨27年，帳面賺406萬元或87.5%。

港島方面，鰂魚涌指標屋苑康怡花園，9月連錄3宗成交。中原地產分行市務經理劉子峻表示，屋苑B座中層望山景6室，實用面積502方呎，屬2房間隔，原業主今年5月放盤叫價850萬元，最終累減155萬元或18%，以695萬元將單位易手，實呎13,845元。

康怡兩房成交價較3年前高位跌近三成

上述原業主2007年7月以285萬元買入，持貨約15年，帳面獲利410萬元或約1.4倍。值得留意的是，康怡花園2房單位2019年高峰期曾以950萬元沽出，現時成交價較高位回落255萬元或27%。

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