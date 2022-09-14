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康怡兩房685萬沽 屋苑逾兩年新低 柏𣾷「移民盤」業主料損手一成離場

【明報專訊】加息陰霾、疫情升溫雙重夾擊下，9月份除整體新盤銷情放緩外，二手交投亦受拖累。十大指標屋苑之一的鰂魚涌康怡花園，繼早前有2房單位跌穿700萬關口、以695萬易手後，不足一周再現「6字頭」成交；屋苑D座低層06室，屬實用面積509方呎2房間隔、望山景，屬「移民盤」，新近以685萬元易手、實呎13,458元，成交價料屬屋苑逾兩年新低。

明報記者 容婌維、文淑儀

利嘉閣聯席董事吳玉蘭表示，上述康怡花園單位叫價860萬元放盤一段時間，至近日原業主因要移民，累減175萬元或約兩成後沽出單位；原業主2015年以約644萬元購入，持貨約7年，雖然帳面獲利41萬元或6%；若計及其他雜項使費，料原業主近平手離場。

翻查資料，撇除遺產貨或事故單位成交，若只計正常市場成交，要追溯至2020年6月，屋苑F座中層11室、實用面積522方呎2房戶，以670萬易手、實呎12,835元。換言之，上述最新成交價，料為屋苑逾兩年來新低。

半新盤方面，元朗柏𣾷亦有「移民盤」額印稅SSD期滿即轉手，原業主料需損手。美聯首席高級營業經理李瑋良表示，柏𣾷第2座中層F室，實用面積535方呎2房間隔，原業主已移民，約2個月前叫價600萬元放盤，累減30萬元或5%後，以570萬元易手、實呎10,654元。

他續稱，原業主2019年9月以600萬元購入，持貨滿3年、額印期滿即沽貨，帳面已蝕30萬元或約5%；若計及使費，料實蝕逾59.7萬元或一成。

領都3房818萬沽 1個月賣平4%

此外，將軍澳日出康城做價持續回軟。美聯物業首席助理聯席董事謝建業表示，領都第3座右翼中層C室，實用面積728方呎、3房1套連儲物室間隔，望山景，最新以818萬元易手，實呎11,236元；原業主2009年7月以394.2萬元一手購入，持貨13年，帳面獲利423.8萬元或1.1倍。

根據代理資料，比上述單位低兩層、面積間隔相同、景觀相若單位，上月以850萬元易手、實呎11,676元；換言之，同類單位不足一個月內回落32萬元或近4%。

啟朗苑1房銀主盤 叫價315萬

事實上，整體二手市况回調，資助房屋亦有單位淪為銀主盤。早前有2房單位以實呎1.5萬元（未補價）易手、膺九龍未補價新居屋王的啟德啟朗苑，新錄一個實用面積286方呎銀主盤於市場放售，銀主叫價315萬元。

市場消息稱，上述啟朗苑B座中層10室，為1房間隔，最新由一家本地銀行委託代理行放售，叫價315萬元（未補價），意向呎價11,014元，較屋苑近期二手呎價約1.3萬至1.4萬元低近兩成。

資料顯示，上述單位於2019年4月由兩位業主以聯名方式，斥資約208.8萬元向房委會一手購入，除向銀行承做九成一按外，相關業主於持貨期內，多次以單位作抵押向財務公司供貸，料因無力還款，最終於2021年7月被法庭頒令破產，單位淪為銀主盤。

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