惠康1.1億沽荃灣路德圍自用舖

呎價1.58萬 惠康將售後租回

上述舖位為荃灣路德圍51至63號地下3至5號，以及7至9號舖，由惠康超級市場自用多年，物業總面積約6939方呎，新近以約1.1億元售出，呎價約15,852元。據悉，惠康超級市場會以售後租回形式租用，以月租約24.5萬元計，意味新買家享租金回報率約2.7厘。

資料顯示，物業由牛奶公司早於1974年以162萬元購入，1989年轉由惠康超級市場持有，即物業最新成交價，較48年前升值逾1.08億元或67倍。

持貨48年升值67倍

路德圍為荃灣人流最集中地點之一，原有多家經營多年的食店、藥房、雜貨店等商舖，為區內街坊購買日常用品及用餐之地，惟隨着近年有不少新派特色食店進駐，亦有多名飲食界網媒大肆報道，令不少食客慕名而至，成為知名食街。

另外，市場再有全幢工廈放售，仲量聯行表示，柴灣豐業街8號宏亞大廈現正放售，項目佔地約15,392方呎，現有物業於1982年落成、樓齡40年，樓高13層另加天台，物業涉總樓面約159,593方呎，地下設停車場及上落貨位； 樓上為貨倉或作工業用途。

柴灣工廈全幢放售 市值近11億

據柴灣分區計劃大綱核准圖編號S/H20/25顯示，物業現址劃為「工業」用途，若以目前建築發展規劃，地積比率12倍；若申請增加20%建築面積，最高可建樓面面積約22.16萬方呎。市場人士估計，物業市值約為10.8億元。

資料顯示，物業由宏亞印務有限公司於2007年以約1.48億元購入，及後曾以6.1億元進行內部轉讓，最新市值較15年前購入價高逾9.3億元或逾6倍。

仲量聯行資本市場部執行董事何家威表示，物業具合併發展潛力，若有機會併購相鄰兩幢工廈，可發展為大型物流中心或數據中心。

他續稱，若太古地產（1972）與中華汽車（0026）旗下柴灣前中巴車廠大型重建項目落成，區內的商業及交通配套將更趨完善。