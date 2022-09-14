moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

惠康1.1億沽荃灣路德圍自用舖

【明報專訊】雖然核心商業區的商舖售價，備受新冠疫情等因素影響，惟民生區域依然錄大額舖位成交；其中由惠康超級市場自用多年的荃灣路德圍舖位，最新以售後租回形式售出，成交價約1.1億元，物業48年間升值近67倍。

呎價1.58萬 惠康將售後租回

上述舖位為荃灣路德圍51至63號地下3至5號，以及7至9號舖，由惠康超級市場自用多年，物業總面積約6939方呎，新近以約1.1億元售出，呎價約15,852元。據悉，惠康超級市場會以售後租回形式租用，以月租約24.5萬元計，意味新買家享租金回報率約2.7厘。

資料顯示，物業由牛奶公司早於1974年以162萬元購入，1989年轉由惠康超級市場持有，即物業最新成交價，較48年前升值逾1.08億元或67倍。

持貨48年升值67倍

路德圍為荃灣人流最集中地點之一，原有多家經營多年的食店、藥房、雜貨店等商舖，為區內街坊購買日常用品及用餐之地，惟隨着近年有不少新派特色食店進駐，亦有多名飲食界網媒大肆報道，令不少食客慕名而至，成為知名食街。

另外，市場再有全幢工廈放售，仲量聯行表示，柴灣豐業街8號宏亞大廈現正放售，項目佔地約15,392方呎，現有物業於1982年落成、樓齡40年，樓高13層另加天台，物業涉總樓面約159,593方呎，地下設停車場及上落貨位； 樓上為貨倉或作工業用途。

柴灣工廈全幢放售 市值近11億

據柴灣分區計劃大綱核准圖編號S/H20/25顯示，物業現址劃為「工業」用途，若以目前建築發展規劃，地積比率12倍；若申請增加20%建築面積，最高可建樓面面積約22.16萬方呎。市場人士估計，物業市值約為10.8億元。

資料顯示，物業由宏亞印務有限公司於2007年以約1.48億元購入，及後曾以6.1億元進行內部轉讓，最新市值較15年前購入價高逾9.3億元或逾6倍。

仲量聯行資本市場部執行董事何家威表示，物業具合併發展潛力，若有機會併購相鄰兩幢工廈，可發展為大型物流中心或數據中心。

他續稱，若太古地產（1972）與中華汽車（0026）旗下柴灣前中巴車廠大型重建項目落成，區內的商業及交通配套將更趨完善。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款