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白建時道屋地意向價10億 下月20日截標

【明報專訊】雖然息口趨升令本港樓市出現調整，但市場仍然不乏業主放售大額物業；港島渣甸山白建時道83號獨立屋地，以公開招標形式出售，業主意向價約10億元，每方呎樓面地價約12.8萬元。

以重建樓面7824呎計 呎價近13萬

韋堅信測量師行表示，上述白建時道83號獨立屋地，將於10月20日截標，項目佔地約13,040方呎，現為樓高兩層的低密度洋房，連佔地近1萬方呎特大庭園、私家泳池，以及停車場，地盤目前規劃為「住宅（丙類）1」用途，地積比率為0.6倍，可重建樓面面積約7824方呎。

業主意向價10億元，以此計算，每方呎樓面地價約12.8萬元。資料顯示，物業由從事建築工程的南美堅記有限公司陳氏家族持有，該家族早於1970年以約52.6萬元購入，及後於1973年以約3.3萬元補地價與政府進行換地。

韋堅信測量師行物業發展及投資董事許偉國表示，白建時道一帶主要為低密度豪宅區，而區內洋房以業主自住居多，放盤量極少。

另外，土地審裁處資料顯示，西營盤高街120至122號翠樺樓獲批強拍，底價5.25億元，較兩年前申請時之估值約3.5億元高1.75億元或50%。

上述物業佔地約4967方呎，現址翠樺樓於1968年落成，樓齡約54年，為1幢12層高商住物業；若項目以8.3135倍發展，可建樓面約41,294方呎，以底價5.25億元計，即每方呎樓面價約12,714元。

高街舊樓獲批強拍 底價高2年前五成

資料顯示，強拍申請人為寶盛國際興業有限公司、能成發展有限公司及禧兆有限公司，現持有項目約93.75%業權。值得一提是，相關人士同時持有毗鄰的高街124及126號紹德樓，並於上周以底價2.1億元透過強拍統一業權，料日後將合併發展，地盤面積共約7766方呎。

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