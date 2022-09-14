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MIAMI QUAY I首輪銷售 85%買家採建築期付款

【明報專訊】美國聯儲局本月有機會再加息，買家入市態度趨觀望審慎，拖累9月迄今整體新盤成交僅錄約165宗；其中會德豐及恒地（0012）等合作發展、樓花期長約1年的啟德跑道區MIAMI QUAY I ，日前展開首輪銷售單日售出39伙，佔首輪發價單發售單位總數137伙的28%，當中近85%買家採建築期付款。

MIAMI QUAY I售出39伙 套現逾3.7億

MIAMI QUAY I 首輪以價單銷售137伙，發展商昨日上載成交紀錄冊，顯示有39伙單位的買家已簽訂臨時買賣合約，佔首輪137伙約28%，估計項目單日套現逾3.7億元。

上述39伙成交單位中，有33個單位買家採「匠心粉絲」建築期付款計劃，佔比85%，相關買家可享9.5%直減折扣，較即供付款少2.5%折扣，首期為樓價5%，於樓花期內不需繳付加付訂金，但需於收樓前14天付清樓價上會。其餘6個單位的買家則選用不同的即供付款。

一手市况方面，綜合市場資訊，新盤市場昨錄約7宗成交，當中恒地大角嘴利奧坊系列佔5宗、單日套現3073萬元。

利奧坊系列沽5伙 吸金3073萬

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．曦岸連錄4宗特色戶成交，單位實用面積233至235方呎、連平台49至74方呎，成交價610萬至640萬元、實呎2.59萬至2.74萬元；同系利奧坊．壹隅售出1座8樓H室，實用面積268方呎1房戶，成交價582.54萬元、實呎2..17萬元。

芳菲現樓示範單位 累錄逾400組客參觀

老牌發展商協成行旗下、已屆現樓的何文田勝利道芳菲，去年至今共售6伙，套現約5000萬元。

協成行物業銷售主管張詩敏表示，樓盤開放現樓示範單位後，累錄逾400組客人參觀，客源以年輕及分支家庭為主，集團將視乎市况以發價單或招標形式加推單位。

宏安地產（1243）旗下大角嘴 Larchwood首錄撻訂；據成交紀錄冊，Larchwood的7樓A室，實用面積250方呎1房戶，原於9月2日以565.8萬元售出、實呎2.26萬元，買家撻訂料遭發展商沒收樓價5%訂金涉約28萬元。

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