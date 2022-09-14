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維港1號 盡享海濱都會生活

【明報專訊】啟德已成九龍新盤供應重地，其中跑道區去年7月首個發售的住宅樓盤、中海外（0688）發展的維港1號已屆現樓，早前獲批入伙紙。項目提供1059個單位，銳意打造海濱都會生活。維港1號最大賣點是景觀開揚，多數單位均擁有東九龍內海景致，料部分單位可望維港。

明報記者 何嘉慧

攝影 黃志東

位處跑道區承豐道21號的維港1號，由兩幢高座和一幢低座大廈組成，提供1059伙。戶型分類方面，單位實用面積329至1793方呎，涵蓋1房至4房戶，另設特色戶；主打2房戶，共553伙，佔全盤單位總數逾五成。

今次介紹的現樓示範單位包括2B座32樓A室，屬實用面積656方呎3房1套間隔。入門玄關位置為傳統梗廚的入口，設有曲尺形工作枱面。客廳連38方呎露台及工作平台，擁有東九龍海景。由客廳透過走廊可通往睡房及浴室。

3房戶主人房採玻璃幕牆

主人房約80方呎（不計浴室），設曲尺玻璃幕牆，視野廣闊，可遠眺啟德體育園至鯉魚門；另兩個睡房面積同樣約50方呎，與主人房均屬同一坐向。兩個浴室均設有通風窗，其中主人套房浴室設有浴缸，另一個浴室則設淋浴間。

另一示範單位為2B座15樓E室，實用面積452方呎，2房間隔。客飯廳採長形格局，開則四正，廳區面積約160方呎，連22方呎露台及16方呎工作平台，外望50米長戶外園林泳池景。

2房單位擁園林泳池景

從大門直入客廳，旁邊為開放式廚房，設雙工作枱面，為戶主提供更多備餐空間。廚房配備弧角櫥櫃，附蒸焗爐、雪櫃、洗衣乾衣機等家電爐具，基本配套齊全。主人房面積約90方呎，光線充足。另一睡房面積約50方呎，格局四正。兩個睡房同樣外望園林泳池景。浴室設有浴缸，但沒有通風窗。

值得注意的是，屋苑位處啟德跑道區，現時大部分單位可享開揚景，惟區內多個住宅項目已開始動工，未來全面落成後，部分單位景觀或有變。

屋苑設施方面，住客會所Club Victoria為雙會所設計，連園林面積逾9萬方呎，提供逾30項設施，包括健身室、泳池、宴會廳、牌藝室、搖滾天地等，為住戶締造悠閒寫意生活空間。另項目設有158個住客車位及11個電單車位。

住客會所提供逾30項設施

對外交通方面，目前跑道區的公共交通選擇較少，而項目距港鐵啟德站約20餘分鐘步程，料住戶日後需乘坐其他交通工具接駁到港鐵站。生活配套方面，區內附近暫未有商場及食肆，住戶需到啟德車站廣場一帶或啟晴邨的商場。

不過，在跑道區擁有發展項目的九大地產商，合作將跑道區打造為PARK PENINSULA，未來將有多元化的休閒購物設施，包括商店及餐廳，日常起居生活將更方便。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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