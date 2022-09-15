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晉環原價加推80伙 折實均呎3.7萬 開放式戶折實887萬起 增3.7%折扣變相減價

【明報專訊】疫情再度升溫下，對外通關仍未見時間表，過去依賴內地資金入市的貴價新盤仍按原有步伐推售餘貨，惟發展商新增樓價折扣，變相減價吸客。新香港人買家佔近35%的港鐵黃竹坑站晉環，去年5月開售，至今樓花期尚餘約3個月，發展商昨日以折實均呎36,862元加推80伙，當中逾半為開放式戶，發展商特別為開放式戶買家新增3.7%直減折扣，在過去原有優惠不變下，令最高折扣達21.7%，折實約887萬元入場，新一批單位最快本月內以極短期樓花形式推售。

明報記者 容婌維

晉環由路勁（1098）及港鐵（0066）等發展，昨加推6號價單，折實均呎36,862元，較去年5月推出的5號價單折實均呎34,627元高約6%。若與去年4月公布的首價單折實均呎29,689元比較，今批高約24%。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，撇除景觀、坐向、及樓層等因素，今批單位屬原價加推，目標本月內推售。他續稱，項目已獲批入伙紙，今日起開放現樓示範單位，予準買家預約參觀。

今開放現樓示範單位預約參觀

今批單位涵蓋44伙開放式戶、8伙1房戶、11伙2房戶、及17伙4房戶，實用面積由290至1218方呎，價單定價1132.6萬元至6216.7萬元，價單呎價由38,524元至52,124元；提供最高18%（1房至4房戶）至21.7%（開放式戶）最高折扣，折實價由886.9萬元至5097.7萬元，折實實呎30,167元至42,743元。

加推逾半為開放式戶

值得留意，晉環早前價單內的所有單位，劃一設最高18%直減折扣，是次新價單特別為開放式戶新增3.7%「特選置業優惠」，發展商同日更新涵蓋開放式戶的價單4號增加折扣，開放式戶變相減價。以6號價單定價最高的開放式戶、2B座5樓D室為例，實用294方呎另連200方呎平台，以更新後最高折扣21.7%計，折實1057.05萬元、實呎35,954元，樓價較新增3.7%優惠前折實價1107萬元，減少近50萬元。

項目距離收樓約3個月，發展商在新價單提供「建築期付款計劃」及「建築期備用一按貸款付款計劃」，兩者折扣相差2個百分點。以今批單位最高折扣18%（1房至4房戶）及21.7%（開放式戶）計，有41伙單位折實低於1000萬元、44伙低於1200萬元，全數為開放式戶，可納入高成數按揭範圍。另外，在加息陰霾下，發展商提供的七成一按貸款率先上調按息，由原本的P減2.75厘，增加0.15厘至P減2.6厘（P為5.25厘），最長貸款期為25年，發展商同日亦更新價單4、5號之相關部分，準買家需注意。

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