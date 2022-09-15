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MIAMI QUAY I 加推65伙均呎逼2.5萬

【明報專訊】綜合市場資訊，東九龍啟德全區9月迄今暫錄約55宗一手成交，佔同期大市成交總數約175宗逾三成；當中會德豐及恒地（0012）牽頭的跑道區MIAMI QUAY I，日前首輪沽出39伙後，昨以折實均呎24,996元加推3號價單涉65伙，呎價較價單2號折實均呎23,991元高4%。

發展商稱，今批以中高層海景單位為主，撇除樓層及景觀因素，屬原價水平。

屬原價加推 周日賣140伙

MIAMI QUAY I 亦落實新銷售安排，周日（18日）次輪發售140伙，當中139伙發價單單位以先到先得形式開售、另第1座30樓A室4房特色戶招標。

至於價單3號新推65伙，則涵蓋開放式至3房戶，實用面積250至716方呎，維持最高12%折扣，折實價573.8萬至1872.7萬元，折實實呎22,952元至26,155元。

維港1號本月暫沽7伙

除MIAMI QUAY I 外，啟德同區其他新盤本月銷情仍算穩定。早前獲批入伙紙的中海外（0688）維港1號，9月至今暫錄約7宗一手成交、吸金約9600萬元；項目新近以約1064.9萬元售出第2B座6樓E室，實用面積454方呎2房戶、實呎23,560元。維港1號去年夏天開售至今累沽591伙，佔全盤單位總數1059伙近六成，套現總額逾68億元。

林海山城本月開齋 3房2948萬沽

新界方面，希慎（0014）及香港興業（0480）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，錄本月首宗成交；透過招標以2948.4萬元，售出第15座3樓A室，實用面積1638方呎的3房戶，開放式廚房設計，實呎1.8萬元。項目上月推出至今累售8伙，套現約2.35億元。

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