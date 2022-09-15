moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

杏花邨2房745萬沽 5年實蝕一成

【明報專訊】再有大型二手屋苑錄得蝕讓成交，其中柴灣老牌屋苑杏花邨錄得本月首宗成交，有2房戶以745萬元沽，屬屋苑近一年來首宗蝕讓成交個案。中原地產副分區營業經理鄭俊輝表示，屋苑36座低層6室，實用面積499方呎，2房間隔，以約745萬元售出，實呎14,930元。原業主2017年11月778萬元買入，帳面蝕約33萬元，若連同使費計料實蝕約78萬元或約一成。

YOHO Town 2房685萬沽 4年實蝕9%

此外，美聯營業經理劉成業稱，元朗指標屋苑之一的YOHO Town亦錄本月首宗成交，屋苑3座中層H室，實用面積433方呎，2房間隔，原業主因看淡後市，以685萬元易手，成交價重返2018年同類水平，實呎15,820元。原業主2018年5月709萬元購入，帳面蝕讓24萬元或約3%，若連使費計料實蝕約67萬元或約9%。

尚格雲頓叔父沽慶徑石村屋 18年賺近2倍

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，綜合土地註冊處資料所得，上月全港1683宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1504宗，佔比89.4%，較前月顯著回落2.9個百分點，為2010年1月以來的152個月、即逾12年半新低，並為期內首度跌穿九成的水平。

不過，二手市場仍錄勁賺個案。世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，西貢慶徑石單號村屋全幢，建築面積2100方呎，4房雙套間隔，連約700方呎天台及約3300方呎花園，附設泳池，以3150萬元連租約易手，建呎1.5萬元，低市價約5%。物業由荷里活影星尚格雲頓叔父Alex Van Damme及相關人士於2004年以1080萬元購入，帳面獲利2070萬元或1.9倍。

另中原分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城9座中層H室單位，實用面積327方呎，2房間隔，以503萬元易手，成交價重返500萬元大關，實呎15,382元。原業主2015年418萬元購入，帳面獲利約85萬元或約兩成。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款