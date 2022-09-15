葉創成：利安環球：英樓市宜趁調整期低吸

英女王伊利沙伯二世上周去世，英國目前仍處於為期10日的舉國哀悼期，被問及事件對當地樓市的影響，陳曉欣認為心理多於實際影響：「對於英女王會逝世這件事，英國幾年前已經做好準備，所以這是一件可以預見的事，現時亦按既定制度去處理。而且對於英國來說，在制度上，王室家庭不會牽涉太多政治上的決策，所以我相信，上周換首相對於樓價的影響更大，英女王逝世帶來的是情感上的傷痛，估計對樓價未必會有很大的影響。」

息口續升政策支持減 樓價升幅開始放緩

陳曉欣指出，其實在英國於2020年1月31日落實脫離歐盟後，英國樓市在跟着逾兩年出現了強勁升浪，「英國2016年6月公投脫歐後曾帶來不明朗因素，令不少買家減慢入市步伐，期內樓價曾轉趨平穩，而當英國2020年1月落實脫歐後，累積的購買力便爆發，而且當時亦處於低息環境，有利於『幫助國民置業』（Help To Buy）政策發力（見另文），加上受惠於港人移民帶來的新增需求，樓價基本上一直升，今年2月樓價按年升幅便高達10.8%，屬2007年6月以來升幅新高（見圖1）」。

今年以來英國通脹持續升溫，英倫銀行於2月開始加息5次，目前政策利率已升至1.75厘（見圖2），按揭利率亦同步上漲至逾4厘，令供樓利息開支增加、置業需求轉弱，樓價升幅亦已開始放緩，截至7月，英國整體及前20大城市樓價按年升幅已分別收窄至8.3%及6.5%（見表）。

陳曉欣分析，由於英國短期仍面對加息壓力，而且「幫助國民置業」政策亦將於下季完結，故她相信未來一年當地樓市將出現調整期，不論樓價及成交量升幅均會有所放緩。

剛需強供應少 樓價難大跌

不過，陳曉欣強調，由於目前英國失業率處於近50年低位，像美國及澳洲一樣，社會上有大量職位待聘，故此，不少企業均加薪挽留或吸引人才，英國平均工資可望按年上升6%至7%，為樓市帶來強大剛性需求。供應方面，從她與英國發展商溝通所知，大城市住宅土地供應不多，競投項目難度愈來愈大，加上建築成本亦跟隨通脹上升，料住宅供應仍然緊張。整體而言，陳曉欣相信，英國住宅樓市現仍供不應求，即使未來一年樓市處於調整期，樓價不一定會下跌、一定不會大跌，可能會是升幅放緩或橫行。

在港銷售英國樓盤 移民為主要買家

另外，美元匯價近月強勢，英鎊兌美元上周曾跌至1985年以來低位，陳曉欣認為，英鎊匯價再跌空間有限，由於港元與美元掛鈎，現時港元屬於強勢貨幣，目前港人以港元兌換為英鎊在英國置業，日後有機會既賺價兼賺租又賺匯：「英鎊兌港元匯價過去30多年甚少跌穿九算，即使近年先後經歷脫歐及新冠疫情，大部分時間也在九算至十算徘徊，近日又再逼近九算，我覺得再跌空間有限。英國樓市始終供不應求，樓價長遠睇升，加上租金升幅亦可以達雙位數，目前港人買英國樓，我覺得是不錯的選擇。」

目前利安環球在港銷售的英國樓盤，逾九成買家屬港人，大部分更計劃或已經移民至英國。陳曉欣認為，港人若擬在英國置業自住，首先要考慮自身需要，例如本身是否需要在當地工作，以及是否擁有家庭、須考慮子女讀書的校網等因素。

明報記者 葉創成

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