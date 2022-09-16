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同系列近3年沽3100伙 套210億

【明報專訊】Wetland Seasons Bay第3期是新地（0016）Wetland系列壓軸一期，無論是Wetland Seasons Bay，或同系Wetland Seasons Park，均以坐擁濕地公園景為賣點。早於港府2021年底公布打造「北部都會區」前，新地2014年斥資近41.9億元，連購天水圍兩幅「限量」住宅地，發展成Wetland系列，由2019年底開售至今已累售約3100伙，料套現210億元；扣除地價及建築成本等開支後，料新地獲利甚豐。

翻查資料，新地Wetland系列兩幅地皮均於2014年投得，值得留意是，兩幅地皮原先預留作房協長者住屋計劃用地。Wetland Seasons Park所屬的天水圍115區地皮，地價19.68億元，以可建樓面約104萬方呎，每方呎樓面價約1893元；項目第1、2、3期分別於2019年12月、2020年5月及9月公布開價，折實均呎分別為11,388、11,368及12,968元。

8年前每呎樓面1800元投得

Wetland Seasons Bay所在的天水圍第112區地皮，地價22.2億元，可建總樓面約121.9萬方呎，每方呎樓面價約1822元。換言之，Wetland Seasons Bay第3期首推折實均呎逾1.42萬元，較近3年前Wetland Seasons Park第1期首推折實呎1.14萬元，已調高約25%。

[香港地產]

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