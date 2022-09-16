太古前大班簡基富 5.8億購九龍城舊樓

資料顯示，九龍城太子道西452至464號一列舊樓，鄰近太子匯及港鐵宋皇臺站出入口，上月以5.75億元售出，買家為Ample Surplus Limited，董事包括簡基富及The Development Studio的財務部主管鄭宇。據悉，上述項目佔地約8314方呎，若以地積比9倍發展（地盤部分須補地價），預料可建總樓面約74,826方呎，未計補地價，每方呎樓面地價約7684元。

另外，資深投資者蔡志忠上月拆售荔枝角美孚新邨舖位，昨加推10個，售價650萬至4800萬元，呎價7211元起。亞洲地產控股董事蔡家莉表示，其中第4期2樓125號舖，面積6656方呎，售價4800萬元，舖位月租13.98萬元，回報3.49厘，呎價7211元，而購買第二批舖首名買家，可獲贈平治汽車一輛，價值33.9萬元。

華懋去年6月起斥5億元翻新旗下沙田好運中心，首階段涉近3萬方呎本月登場，包括引入沙田區內首家大型新鮮超市。華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興表示，估計日後經濟復蘇後，舖租有望上升5%至10%。

[香港地產]