INNOVALE 2期首批均呎1.44萬 高1期首批近2% 221呎開放式逾300萬入場

明報記者 文淑儀

值得留意的是，ONE INNOVALE-Bellevue是次提供的建築期付款折扣為5.5%，比1期的6.5%折扣減少1個百分點。提供408伙的ONE INNOVALE-Bellevue，首推83伙涵蓋開放式至3房戶，實用面積221至462方呎，價單定價329.9萬元至742.7萬元；與1期一樣，即供最高折扣7%，折實價306.8萬至690.71萬元，整批折實均呎14,398元，比1期首推高近2%。ONE INNOVALE-Bellevue最大賣點，是向南單位對正會所的綠化園林景觀，料是整體均呎較高原因。

部分園景單位呎價 較1期同類高4%

另可留意的是，ONE INNOVALE-Bellevue提供的即供付款折扣，雖與1期一樣均屬7%，惟建築期折扣有變；是次建築期折扣為5.5%，與即供折扣7%相差1.5個百分點，相比1期建築期付款提供的6.5%折扣（與即供僅相差0.5個百分點），縮減1個百分點。若以建築期付款，2期部分園景單位的呎價，較1期同類單位高約4%（見表）。翻查資料，ONE INNOVALE-Archway上月開售時，有逾八成買家採建築期付款。

今起開放示範單位及收票

恒基物業營業（一）部總經理林達民（小圖）形容是次開價屬「繼續忍讓價」，另恒地今日起對外開放位於尖沙嘴美麗華商場的示範單位及接受入票。

Wetland 3期首日料收200票

至於新地（0016）以折實均呎14,186元首推78伙、旗下已獲入伙紙的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨開始接受認購登記，市場估計接獲約200票，超額1.6倍。其他新界一手餘貨亦錄大額成交，其中鷹君（0041）旗下大埔白石角朗濤，透過招標售出一伙4房雙套標準戶、屬第5座10樓B室，實用面積1773方呎，成交價4609.8萬元、實呎2.6元；朗濤9月迄今售出2伙，吸金逾9100萬元。綜合市場資訊，9月迄今整體一手成交錄約180宗。

[香港地產]