moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

珀玥1房429萬沽 4年實蝕逾兩成

【明報專訊】兩大新界新盤正面交鋒之際，再有半新盤上車屋苑錄得大幅蝕讓成交。其中入伙僅約3年、主攻迷你戶的大圍珀玥，一個低層1房戶以429萬元易手，為屋苑首次呎價跌穿1.9萬元水平，原業主持貨4年更勁蝕逾兩成。

屋苑二手實呎首跌穿1.9萬

世紀21奇豐區域經理李仕明表示，上述大圍珀玥單位為低層B室，實用228方呎，1房間隔，由於業主見即將加息、增加供款壓力，加上看淡後市，故以429萬元售出，實呎18,816元，呎價為屋苑新低，並首度跌穿1.9萬元。原業主2018年8月523萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕94萬元，若連同使費料實蝕約120萬元或約22%，以金額及幅度計均為屋苑最大宗蝕讓。

MARINI額印鬆綁帳賺11%

此外，將軍澳日出康城9期MARINI剛錄首宗二手成交。美聯物業營業經理林志堅表示，MARINI 3B座高層E室，實用379方呎，上月叫價795萬元放售，本月初剛過額印期，即減價至738萬元放售，單位獲上車客以665萬元承接，實呎17,546元。原業主2019年8月底以596.4萬元一手購入，持貨逾3年，帳面獲利68.6萬元或11%。另市場消息稱，鴨脷洲南灣5座高層A室，實用1866方呎，3房間隔，連349方呎平台，以約6700萬元售出，實呎35,906元，原業主2010年5870萬元一手購入，持貨12年，帳面獲利830萬元或14%。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款