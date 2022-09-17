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大圍顯和里商住地收17標書

【明報專訊】向來較少土地供應的沙田區，政府早前推售位於大圍顯和里的商住地皮，並在昨日截標，地政總署收到17份標書，大部分為港資發展商。有測量師估計，地皮鄰近港鐵顯徑站，規模不算大，加上可作純住宅或商住形式發展，投資額相對較細，故吸引不少中小型發展商入標。

昨日截標的住宅地皮，屬今季賣地計劃中，發展規模最細的地皮，地皮鄰近資助房屋雲疊花園及田心消防局，可作純住宅或商住形式發展，獲不少發展商垂青。據悉，入標發展商大多獨資競投，包括長實（1113）、新地（0016）、鷹君（0041）、嘉華（0173）、英皇國際（0163）、遠展（0035）、佳明集團（1271）、漢國置業、中信泰富，富豪酒店（0078）則伙百利保（0617）、宏安地產（1243）和其士國際（0025）合組財團入標。另永泰地產（0369）、中資中海外（0688）亦有入標。

佳明集團項目經理曾嘉敏表示，地皮地理位置不俗，規模適合集團發展，具上車盤發展條件，預計興建1房至2房單位。她認為加息對樓市有影響，出價在市場估值內。美聯測量師行董事林子彬表示，是次入標反應理想，主因項目地皮規模較細，屬新界區較少供應的小型招標地皮，投資額亦相對較細，預計中標發展商將發展中小型單位，迎合上車客，發展商亦很有機會作商住發展，以滿足民生需要。

估值最高7.1億 樓面呎價8000元

上述位於沙田顯和里的沙田市地段第643號用地，地皮面積1.49萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，地皮若作商住發展，最高地積比率為7.4倍，以最大商業樓面約5.65萬方呎計，可建總樓面約11萬方呎。若作私人住宅發展，最高可建樓面約8.93萬方呎，預計可興建約170個單位，須於2027年6月底前完成。地皮估值約5.7億至7.1億元，每方呎樓面地價約6500至8000元。

[香港地產]

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