ONE INNOVALE 2期首日超購逾11倍

Wetland 3期加推64伙 折實590萬起

Wetland Seasons Bay第3期昨晚加推64伙，售價由681.76萬至811.7萬元，呎價由15,924至19,774元，以最高折扣13.5%計，折實後售價由約589,72萬至702.12萬元，折實呎價由13,774至17,104元，折實均呎14,670元，較首張價單折實均呎14,186元高約3.4%。

林達民：部署推售西半山帝滙豪庭

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，ONE INNOVALE-Bellevue收票理想，首日收逾1000票，積極考慮加推，籌備加推更多單位及不同户型應市，加推將有加價空間，並計劃在本周進行首輪銷售。

他又稱，集團亦部署推售西半山帝滙豪庭，並指新盤市場已有一段時間未有豪宅新盤推售，現是適當時機進行有關銷售。項目昨日起接受預約參觀，據悉有數十組的買家參觀，反應不俗，將視乎市場反應而推售，或有機會在本月內推出招標。

SEA TO SKY售車位 共套現2.9億

另由長實（1113）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城SEA TO SKY，昨日以抽籤形式發售私家車及電單車位，有逾100組買家出席。項目在短短一小時共售出142個車位，包括27個電單位及115個私家車車位，其中私家車車位售價由230萬至253萬，共套現約2.9億元。

在加息陰霾下，二手市場依然淡靜，各區屋苑錄劈價成交。世紀21奇豐高級分行經理袁麗詩表示，沙田第一城新近錄蝕讓成交，單位為3座低層C室，屬實用327方呎2房戶，向西南望園景，原業主在4個月前以610萬元放售，新近以454萬元易手，累積減價156萬元或26%，實呎13,884元。

袁續稱，原業主於2017年4月以468萬元購入，持貨逾5年，帳面蝕14萬元或3%，若計算交易雜費等，實際蝕逾38萬元或8%。

[香港地產]