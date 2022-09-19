第三季整體物業買賣料1.54萬宗 按季挫19%

【明報專訊】市場普遍預期美國即將再加息，加上本港疫情持續反覆之際，中原地產研究部報告指，今年7月起截至9月14日，2022年第三季整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業），暫錄12,516宗、涉資1487.6億元，預計整個第三季錄約1.54萬宗、涉資1680億元，相對第二季錄逾1.9萬宗、涉資逾1719億元，料將按季跌19.3%及2.3%。