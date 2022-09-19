上月工廈整體租金升0.7% 售價微跌

縮短檢疫期 未大幅剌激工廈買賣

美聯工商董事陳偉志稱，雖然港府早前宣布將酒店檢疫期縮短為「3+4」，惟由於工廈市場較易受本地經濟走勢影響，所以相關措施對工廈交投的刺激作用，暫時較有限，但只要本地經濟活動增加，市場對工廈的需求將受支持。

據美聯工商舖研究部綜合土地註冊處資料顯示，8月工廈買賣註冊錄195宗，按月升4.3%；同期買賣註冊金額為20.56億元，按月升10.3%，當中已故「舖王」鄧成波的家族成員，以約4.3億元向凱龍瑞基金售出葵涌永昇工業大廈約90%業權，最受市場注目。物業可建樓面約18.81萬方呎，平均呎價約2286元。

同時，8月工廈租務交投活躍，全月成交量共錄約660宗，料創17個月新高。其中較矚目的租務成交包括位於沙田石門的永得利中心的中層全層單位，以月租75.3萬元獲承租。

租務成交錄660宗 17個月新高

8月工廈租售價表現平穩，反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數（MII）最新報384.5點，按月跌0.4%。不過，反映指標工廈租金走勢的美聯工商物業租金指數（MIRI），8月按月上升0.7%至148.9點，創指數成立以來的歷史新高。分區方面，升幅最大區域為九龍灣，8月呎租報16.5元，按月升2.9%，而葵涌區的呎租跌幅最大，按月跌1.3%，最新報14.3元。