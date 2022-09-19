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十大屋苑周末成交弱 不足10宗挫五成

【明報專訊】雖然新盤收票數字仍算理想，惟二手市場表現持續偏軟。綜合中原地產和美聯物業數據，十大屋苑過去2日成交僅8至9宗，按周回落約五成，當中4個屋苑「零成交」，包括鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、紅磡黃埔花園及東涌映灣園。事實上，個別二手單位做價未如理想，如港島東指標屋苑太古城，有3房戶以1260萬元易手，做價較去年高位挫一成。

太古城3房戶一年賣平近一成

中原區域營業經理王秀芬透露，太古城新錄海天花園冠天閣高層C室易手，屬實用面積680方呎3房1套間隔，以1260萬元易手、實呎18,529元；不過，原業主2010年2月以650萬元購入，持貨12年，帳面獲利610萬元或約94%。

參考代理數據，上述單位對落、另一個中層C單位，面積、內籠間隔、座向與上述單位相若，去年7月以1388萬元易手、實呎20,412元；意味上述高層單位成交價，較去年同類價位低128萬元或逾9%。另一個新界東指標屋苑、沙田第一城亦見蝕讓；屋苑9月至今已錄約5宗蝕讓成交，佔本月迄今約25宗成交的兩成。

第一城2房業主料實蝕6%離場

美聯物業助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城新錄2宗成交，包括第41座低層C室，實用面積304方呎2房間隔，以470萬元易手、實呎15,460元；原業主2018年12月以475萬元購入，持貨近4年，帳面蝕5萬元或約1%；若連其他使費計，料原業主實蝕逾28.7萬元或約6%。

其他地區老牌屋苑樓價亦出現低價成交，青衣翠怡花園相隔近5年，再有3房戶做價跌穿600萬關口。

翠怡3房價跌穿600萬 同類5年低位

利嘉閣高級分區董事彭錦添指出，翠怡花園第5座低層D室，實用面積501方呎3房間隔，原業主6月開價710萬元，至8月底減價74萬元或約一成至636萬元，吸引上車客洽購，議價後跌穿600萬元、以590萬元易手，成交價見近5年同類新低，實呎11,776元，即累積減價120萬元或17%，惟原業主早於1990年以約70萬元一手購入，持貨32年，帳面仍獲利520萬元或7.4倍。

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