粉嶺中心交投高峰跌七成

明報記者 文淑儀

加息陰霾、加上本港疫情再度升溫，以及新盤接連綜合市場資訊，粉嶺中心現時約有42個放盤，最低入場價約480萬元。中原地產分行經理蔡堅濤稱，屋苑B座低層7室，實用面積535方呎3房間隔，原業主早前放盤開價610萬元，新近累減22萬元或約4%後，以588萬元易手，實呎約10991元，成交價料屬屋苑同類單位近兩年來新低。

3房戶588萬易手 同類2年新低價

蔡續稱，原業主2010年以235萬元購入，持貨約12年，現帳面獲利約353萬元，單位期內升值約1.5倍。

此外，市場續錄不少移民盤錄低價成交。利嘉閣聯席董事吳玉蘭透露，鰂魚涌康怡花園D座低層6室，實用面積509方呎2房間隔、望山景，原業主因移民而沽貨，最初叫價860萬元，累減175萬元或20%後，以685萬元易手，實呎13458元；原業主2015年以約644萬元購入，帳面獲利41萬元或約6%；若計及其他雜項使費，料僅近乎平手離場。

翻查資料，若只計正常市場成交，需追溯至2020年6月，屋苑F座中層11室、屬實用522方呎2房戶，以670萬易手、實呎12835元；換言之，上述新成交價料為康怡花園逾兩年來新低。

康怡2房業主持貨7年料平手離場

另外，柴灣杏花邨有2房戶以745萬元易手，屬屋苑近一年來首宗蝕讓。區內代理稱，屋苑第36座低層6室，實用面積499方呎2房間隔，新近以約745萬元售出，實呎14930元；資料顯示，原業主2017年11月以778萬元買入，帳面蝕約33萬元或約4%，若連使費計料實蝕約78萬元或約一成。

杏花邨2房業主沽貨估計損手一成

屯門指標屋苑瓏門有3房移民盤，以低於市價易手。市場消息稱，瓏門第3座低層C室，實用面積596方呎3房間隔，原業主7月叫價1038萬元，因移民而願意增加議價空間，最終累減120萬元或逾11%，至918萬元獲承接，實呎15403元，低市價約一成；原業主2012年10月以586.38萬元一手買入，持貨近10年，帳面仍獲利331.62萬元或57%。

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