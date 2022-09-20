美議息後頭炮 Wetland 3期周四賣80伙 港銀隨時加P INNOVALE 2期二度加推50伙

明報記者 容婌維

另一新界盤亦最快本周首輪開售，恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue（即ONE INNOVALE 2期） 則繼周日加推80伙後，昨日第二度加推價單3號50伙單位，折實均呎14,783元，與價單2號折實均呎14,613元相若。項目自上周五起已先後公布共3張價單，涉193伙，佔項目今期408伙約47%。

Wetland Seasons Bay第3期今次以現樓形式銷售，至昨日下午收逾900票，以首輪銷售80伙計，超額逾10倍，明日中午12時截票。周四首輪開售的80伙，佔已公布價單142伙約56%。新地代理總經理胡致遠表示，現時息口有上調趨勢，但買樓屬長遠投資，短時間的息口波動料無阻市民置業意欲，相信有實際住屋需求的買家已經考慮加息因素，項目亦設定息二按計劃供買家選擇。

INNOVALE 2期暫收1800票

據項目銷售安排1號，首輪推售的80伙，一律以價單形式銷售，整批單位折實均呎14,344元，折實價由496.8萬至884.5萬元，折實實呎由13,008至17,081元；按定價計，整批單位市值約6億元。銷售當日設兩個時段揀樓，A組買家須購入1至4伙， 包括最少一個指定單位；B組買家可購入1至2伙。

另外，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，截至昨日下午6時半，ONE INNOVALE 2期3日暫收約1800票，以首3張價單合共193伙計，超額逾8倍；項目日內公布銷售安排。是次價單3號50伙單位，實用面積228至446方呎，涵蓋開放式至2房連衣帽間間隔，價單定價441萬至745.4萬元，價單呎價14,471至19,351元，發展商維持最高7%折扣優惠，單位折實價410.13萬至693.22萬元，折實實呎13,458至17,996元。

晉環今開售 接400客查詢

美國議息前，還有路勁（1098）及港鐵（0066）等合作發展、樓花期尚餘約3個月的黃竹坑港島南岸晉環，今日起展開新一輪銷售共160伙，當中139個單位以價單及先到先得形式發售，而另外21伙則採招標形式（相關示範單位報道刊B5）。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，晉環上周三公布新價單以來，5日累收約400組準買家查詢。