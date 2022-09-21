moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

嘉湖一城估價一個月跌一成最急 新界上車屋苑首當其衝 業界料第四季估價或回穩

【明報專訊】美國聯儲局本周勢將加息，加上新界一手新盤接連推售盡吸上車客源，近月二手樓價持續受壓，連帶銀行估價亦受拖累。本報抽取十大屋苑單位估價，近乎全數單位按月均錄跌幅，其中兩大新界上車屋苑跌幅最大，天水圍嘉湖山莊有單位今年首9個月估值累跌近13%，單是過去一個月已跌約一成。此外，近月2房屢試400萬元低位的沙田第一城，亦有單位估值首9個月跌16%，單計過去一個月亦跌近一成。業界人士估計，加息陰霾下十大屋苑估價短期續下調，但可望第四季逐步回穩。

明報記者 文淑儀

自2012年起，本報挑選十大指標屋苑共20個單位，透過匯豐銀行、中銀香港、恒生銀行網上估價，即共60個估價個案。上述估值下跌個案中，按月跌幅最大為天水圍嘉湖山莊景湖居11座高層A室，屬實用面積635方呎的3房1套單位，中銀最新9月估價為639萬元、實呎約10,063元，較8月估價710萬元下跌71萬元或一成，亦較今年1月733萬元下跌94萬元或近13%，除為2019年1月後估價新低外，更比去年8月766萬元高位大跌127萬元或17%。

太古城2房較去年高位跌兩成

另外，沙田第一城6座高層B室，實用面積819方呎，3房1套間隔，匯豐最新估價為1073萬元，實呎約13,102元，是自2018年12月以來的新低，較8月1178萬元下跌105萬元或約9%，惟較今年1月1270萬元跌197萬元或約16%，同時比2019年4月的1279萬元高位跌206萬元或約16%。

至於港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城，金星閣中層D室實用面積582方呎，2房間隔，恒生最新估價為1078萬元，實呎約18,523元，較8月1136萬元跌58萬元或約5%，較今年1月估價1264萬元下跌186萬元或約15%，亦是自2019年1月以來估價新低，較去年8月最高估價1350萬元下跌272萬元或約兩成。

估價滯後實際樓價 料短期續跌

本月十大屋苑估價跌幅驚人，中原按揭經紀董事總經理王美鳳解釋，今年1月至今的平均二手樓價已累錄約6%跌幅，最新估價主要反映7至8月成交價，惟該兩個月平均樓價共跌近4%，約相等於今年以來的三分之二跌幅。她又稱，由於估價較實際樓價滯後，故最新估價跌幅及下跌速度急增。

王續稱，美國聯儲局臨近加息，加上預計本港銀行將上調最優惠利率（P），買家對樓市持觀望態度，以致二手樓盤需減價才獲承接，而新近部分減價或蝕讓成交個案未完全反映在最新估價上，料稍後估價將續呈下跌趨勢，但認為隨着市場逐漸消化加息因素，今年第四季屋苑估價有望逐步回穩。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款