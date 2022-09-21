MONTEREY套3房1300萬沽 3年半實蝕逾兩成

【明報專訊】二手市場續錄蝕讓成交，位於將軍澳南的MONTEREY更錄得屋苑罕見二手勁蝕個案。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，MONTEREY 3座極低層C室，實用751方呎，3房1套間隔，近基座商場樓上，遠望海景及將軍澳墳景，以1300萬元售出，累劈480萬元或27%，實呎17,310元。原業主2019年3月約1573萬元一手購入，當時採用1088天成交，並可先住後付，單位今年3月才正式完成交易，業主持貨約3年半，若連使費計料實蝕約345萬元或約22%，相信為屋苑最大宗二手蝕讓個案。
九龍灣得寶花園再錄400萬元以下成交。利嘉閣分行高級聯席董事莊雅琁稱，屋苑A座中層4室，實用面積265方呎，原則1房改為開放式間隔，原業主因移民，新近以380萬元沽出，實呎約14,340元。買家為區內客，原業主2018年449萬元購入，連使費計料實蝕約93萬元或約兩成。
雖然有業主趕移民低價沽樓，但亦有外籍客入市置業。美聯首席助理聯席董事田國輝表示，東涌映灣園8座低層H室，實用面積約898方呎，3房1套連儲物間隔，附設露台，買家為外籍客，剛在港居滿7年領身分證後即入市，睇樓僅兩天便決定「租轉買」，議價後以932萬元買入自住，實呎10,379元。原業主2009年323萬元購入，持貨約13年，帳面獲利609萬元或近1.9倍。