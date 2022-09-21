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甘比山頂屋售牛仔褲大王家族

【明報專訊】「大劉」劉鑾雄妻「甘比」陳凱韻去年放售的山頂歌賦山里GOUGH HILL RESIDENCES一幢洋房，一度成為市場焦點，據悉早前成功易手，新買家為「牛仔褲大王」劉漢松家族成員。

去年曾6億放售 每呎14萬

上述物業為GOUGH HILL RESIDENCES 3B號屋，實用4299方呎，連5314方呎花園連泳池，另設約1717方呎天台，望南區一帶景觀。資料顯示，該洋房去年10月放售，當時據稱叫價約6億元，每呎叫價14萬元。該物業由海外註冊公司ACTIVE CITY LIMITED於2009年1月以1.8億元購入，當時據稱買家為「大劉」劉鑾雄，及後贈予甘比，據文件顯示，物業2020年曾由UBS AG承按，當時正由陳凱韻負責簽署。

不過，據最新資料顯示，該物業最新由匯豐銀行借出按揭，而借款人為劉智誠（Lau Anthony Chi Sing )、即劉漢松家族成員，文件亦顯示，劉智誠為ACTIVE CITY LIMITED目前唯一董事，即劉鑾雄及甘比已非該公司董事，換言之，物業早前已易手。本報昨向華置（0127）查詢，該公司稱不會回應有關事宜。

另翻查過往報道，劉漢松為香港立法會前任議員梁劉柔芬胞弟，而梁劉柔芬一家與「大劉」過往亦有大額交易，包括在1999年斥1.6億元向華置購入淺水灣道16號大屋。

[香港地產]

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