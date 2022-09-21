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恒地逾12億統一土瓜灣道舊樓

【明報專訊】恒地（0012）昨再下一城，透過強拍以底價逾12.13億元統一土瓜灣道68A至70C號舊樓業權，該集團稱已持有區內多個地盤，今次統一的物業業權，將考慮與毗鄰地盤合併發展。

擬與毗鄰地盤合併發展

上述物業項目佔地約12,290方呎，現為一幢於1960年落成的9層高商住物業，若以9倍地積比發展商住項目，可建樓面約10.4萬方呎，每方呎樓面地價約1.17萬元。恒地執行董事黃浩明表示，是次成功統一業權的項目屬整個項目的第三個地盤，地盤面積擴大至32,220方呎，若剩餘一幅（涉約1萬方呎）成功強拍，將考慮一併重建。

資料顯示，上述項目連毗鄰地皮，即土瓜灣68A至76B號、落山道58至76號、下鄉道14至20號，去年10月獲屋宇處批出圖則，准建一幢27層高商住物業（3層基座及2層地庫之上），住宅樓面涉31.85萬方呎，另設非住宅樓面6.37萬方呎，整個項目總樓面約38.22萬方呎。

又一村玫瑰苑強拍底價逾20億

另土地審裁處最新資料顯示，九龍又一村玫瑰街23至34號玫瑰苑獲批強拍，底價20.75億元，較2020年申請強拍時估值約9.954億元高出10.796億元或超過1倍。該項目佔約38,960方呎，以3倍地積比計，料可建樓面約116,880方呎，折合每方呎樓面地價約17,753元。

[香港地產]

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