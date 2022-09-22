moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

王祖藍沽逸瓏灣II特色戶 6年賺873萬 去年堂舅父冼國林9280萬沽屋苑相連戶連車位

【明報專訊】面對加息等負面因素，近月市場錄得多宗二手蝕讓或低價成交，不過仍有部分名人業主獲利離場。其中近年主攻內地市場的藝人王祖藍，本月初以4580萬元售出大埔白石角逸瓏灣II一個4房雙套連花園特色戶，持貨約6年，未計仍持有的車位，帳面已獲利873.1萬元或23%。

明報記者 林尚民

事實上，王祖藍一向鍾情大埔一帶物業，2015年以其妻李亞男名義，斥約1.14億元同屋苑8座頂層連天台特色單位，實用面積2809方呎，實呎4.07萬元，無論成交價及呎價均一度創出新界東分層物業最高紀錄。王祖藍堂舅父冼國林，去年初亦以9280萬元售出逸瓏灣II 8座高層A室及B室相連單位連兩個車位，實用共3844方呎，實呎24,142元，冼國林及相關人士2015年約7369萬元連車位一手購入，帳面獲利1911萬元或26%。

2016年購入時付8.5%雙倍印花稅

王祖藍售出的單位為逸瓏灣II第7座連花園特色戶，實用1696方呎，4房雙套間隔，連928方呎花園。資料顯示，王早於2016年中連一個車位以3706.9萬元一手購入，上月以4580萬元售出單位，實呎27,005元。換言之，未計及當時連單位同時購入之車位，現時售出之單位，帳面獲利873.1萬元或約23%。值得一提，王祖藍當年購入單位時，需支付樓價8.5%雙倍印花稅（DSD），即涉約315萬元，不過，王於2017年1930萬元售出同區雅景花園一洋房，較2013年1338萬元購入價高592萬元或44%，未知事後有否獲退回DSD。

若要數近月最矚目名人沽貨個案，必要數到「大劉」劉鑾雄妻「甘比」陳凱韻，去年放售的山頂歌賦山里GOUGH HILL RESIDENCES一幢洋房，大屋早前易手，新買家為「牛仔褲大王」劉漢松家族成員。物業為GOUGH HILL RESIDENCES 3B號屋，實用4299方呎，連5314方呎花園連泳池，另設約1717方呎天台。

楊耀松家族付3060萬辣稅入市禮頓山

不過，市場仍有老牌家族高價入市。資料顯示，跑馬地禮頓山5座高層A室，實用1724方呎，上月以1.02億元售出，實呎59,165元，售價及呎價均料為屋苑標準戶新高，買家以楊耀煜系統有限公司作登記，董事包括楊國銳等，為已故「工廈大王」楊耀松之家族成員及相關人士。由於今次以公司名義入市，需付樓價30%作買家印花稅（BSD）及DSD辣稅，即涉及3060萬元稅款。另該公司同時以600萬元購入屋苑一車位，即單位連車位共1.08億元。原業主則早於2002年約2409萬元一手連車位購入，帳面獲利約8391萬元或近3.5倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款