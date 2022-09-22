王祖藍沽逸瓏灣II特色戶 6年賺873萬 去年堂舅父冼國林9280萬沽屋苑相連戶連車位

明報記者 林尚民

事實上，王祖藍一向鍾情大埔一帶物業，2015年以其妻李亞男名義，斥約1.14億元同屋苑8座頂層連天台特色單位，實用面積2809方呎，實呎4.07萬元，無論成交價及呎價均一度創出新界東分層物業最高紀錄。王祖藍堂舅父冼國林，去年初亦以9280萬元售出逸瓏灣II 8座高層A室及B室相連單位連兩個車位，實用共3844方呎，實呎24,142元，冼國林及相關人士2015年約7369萬元連車位一手購入，帳面獲利1911萬元或26%。

2016年購入時付8.5%雙倍印花稅

王祖藍售出的單位為逸瓏灣II第7座連花園特色戶，實用1696方呎，4房雙套間隔，連928方呎花園。資料顯示，王早於2016年中連一個車位以3706.9萬元一手購入，上月以4580萬元售出單位，實呎27,005元。換言之，未計及當時連單位同時購入之車位，現時售出之單位，帳面獲利873.1萬元或約23%。值得一提，王祖藍當年購入單位時，需支付樓價8.5%雙倍印花稅（DSD），即涉約315萬元，不過，王於2017年1930萬元售出同區雅景花園一洋房，較2013年1338萬元購入價高592萬元或44%，未知事後有否獲退回DSD。

若要數近月最矚目名人沽貨個案，必要數到「大劉」劉鑾雄妻「甘比」陳凱韻，去年放售的山頂歌賦山里GOUGH HILL RESIDENCES一幢洋房，大屋早前易手，新買家為「牛仔褲大王」劉漢松家族成員。物業為GOUGH HILL RESIDENCES 3B號屋，實用4299方呎，連5314方呎花園連泳池，另設約1717方呎天台。

楊耀松家族付3060萬辣稅入市禮頓山

不過，市場仍有老牌家族高價入市。資料顯示，跑馬地禮頓山5座高層A室，實用1724方呎，上月以1.02億元售出，實呎59,165元，售價及呎價均料為屋苑標準戶新高，買家以楊耀煜系統有限公司作登記，董事包括楊國銳等，為已故「工廈大王」楊耀松之家族成員及相關人士。由於今次以公司名義入市，需付樓價30%作買家印花稅（BSD）及DSD辣稅，即涉及3060萬元稅款。另該公司同時以600萬元購入屋苑一車位，即單位連車位共1.08億元。原業主則早於2002年約2409萬元一手連車位購入，帳面獲利約8391萬元或近3.5倍。