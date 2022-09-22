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OASIS KAI TAK兩房半 5年實蝕近百萬

【明報專訊】啟德再錄二手蝕讓個案，其中OASIS KAI TAK有單位減價後以低於銀行估價8%沽出，持貨約5年實蝕近百萬離場。利嘉閣分行市務經理林晉豪表示，OASIS KAI TAK 3座中層A室，實用面積約544方呎，2房連儲物室間隔（俗稱2房半），望啟德河景，以1240萬元沽出，實呎約22,794元。

上述單位原業主，於2017年1276.6萬元一手購入，持貨約5年，帳蝕36.6萬元或約3%，若連使費計料實蝕約99萬元或約8%。

御半山2房3年多蝕約5萬離場

另外，市場消息稱，屯門御半山2A座低層C室，實用面積386方呎，2房間隔，新近以570萬元沽出，實呎約14,767元。原業主2019年6月569萬元一手購入，持貨逾3年，額印鬆綁後轉手，帳面近乎平手離場，若計及使費和一手購入時可享的現金回贈，料實蝕約5萬元或約1%離場。

現崇山2房「移民盤」908萬沽

市場再錄「移民盤」易手個案。利嘉閣高級市務經理李嘉輝稱，黃大仙現崇山第5B座中層D室易手，實用面積523方呎，2房間隔。原業主因移民，原叫價1000萬元，累減92萬元或約9%後，以908萬元沽出，實呎約17,361元。不過原業主2011年約661.7萬元一手購入，帳賺246.3萬元或約37%。

此外，中原分行經理黃仕斌表示，將軍澳都會駅5座高層D室，實用面積642方呎，屬細3房1套間隔，以865萬元易手，實呎約13,474元，為屋苑今年呎價新低，而都會駅對上今年最低呎價則約13,600元。原業主早於2005年9月以407.9萬元一手購入，帳賺457.1萬元或約1.1倍。

另外，美聯分區營業董事劉卓豪稱，將軍澳日出康城領都1座左翼低層B室，實用面積977方呎，4房1套連儲物室間隔，獲換樓客以1070萬元承接，低市價約3%，實呎約10,952元。原業主2017年11月約957萬元購入，帳賺113萬元或約12%。

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