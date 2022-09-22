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Wetland Seasons Bay 3期 累收1870票超額22倍

【明報專訊】美國聯儲局今日凌晨公布議息結果，料本港銀行或將上調最優惠利率（P），而新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期則於今午以現樓形式首輪開售80伙，將成為美議息後首個開售新盤。項目昨日中午截票，自上周五起接收認購登記、6日間累收1870票，超額認購22倍。

加息陰霾影響下，Wetland Seasons Bay第3期首輪收票量，較項目系列其他期數遜色，屬Wetland Seasons Park及Wetland Seasons Bay兩個屋苑6期中，首輪收票最少的一期。翻查資料，Wetland Seasons Bay 2期首輪去年11月開售136伙，當時5日截收逾2450票，超額17倍；而該項目第1期則於去年8月首輪推售302伙，8日收逾萬票，超額32倍。

INNOVALE 2期最快日內加推 下周開售

至於另一焦點新界盤，恒地（0012）旗下、樓花期長約9個月的粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue（即INNOVALE 2期），截至昨晚8時累收約2400票，以首3張價單共193伙計，超額約11倍。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，最快日內加推4號價單，短期上載銷售安排，預計下周開售，首輪開售料涉逾200伙，將設大手安排。他又稱，項目接獲不少有關特色戶的查詢，料首輪銷售將推出6至7伙特色戶招標，以地下連花園特色戶為主。

MIAMI QUAY I一房837萬沽 實呎2.55萬

加息前夕，昨日新盤市場僅錄約3宗成交。會德豐、恒地（0012）等牽頭發展、樓花期約1年的啟德跑道區MIAMI QUAY I，昨沽出3座16樓K室，屬實用329方呎1房間隔，成交價836.5萬元、呎價25,517元。該盤自本月初開售至今累售44伙，套現逾4.29億元。

另一方面，新世界（0017）去年7月公布因建築質素問題，而須拆卸重建的大圍站柏傲莊III，再有買家「棄船」，最新一宗為第8B座18樓實用面積797方呎A室、屬3房戶，去年6月成交價1642萬元，實呎2.06萬元，相關買家日前取消交易。

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