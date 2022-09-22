高銀中心全幢70億易手 今年最大宗

平均呎價7600元 低市價近三成

另市場再有基金入市掃工廈。資料顯示柴灣利眾街26號柴灣工業大廈4樓A及B室連一個車位，上月下旬以5500萬元連租約易手，面積約1萬方呎，設約近1萬方呎平台，呎價約5500元。據悉單位現由迷你倉租用，月租約13.5萬元，租金回報約2.9厘。

加拿大基金5500萬購柴灣工廈

資料顯示，登記買家為加拿大基金布祿菲資產管理（Brookfield）旗下公司。原業主為興勝創建（0896）或有關人士，該集團2019年斥7.35億元購入該廈一籃子物業。翻查資料，該加拿大基金今年4月曾斥資逾2.11億元，向興勝創建買入沙田工業中心A座4樓的1至23號工作間及該廈2樓兩個車位，即目前在港已斥資逾2.66億元購入工廈作投資。

中原商舖部高級分區營業董事彭慧思表示，觀塘鴻圖道86號中富中心全幢招租，樓高9層，共提供145個單位，單位面積約166方呎起，意向月租約7500元起，呎租由35元起，目前出租率約兩成。項目地舖連停車場及多用途活動室亦招租，面積約4456方呎，意向月租約17.5萬元，另舖位亦可獨立按需要單一租用。