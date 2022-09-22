高銀中心全幢70億易手 今年最大宗

【明報專訊】今年5月已獲外資測量師行接管人委託及標售的九龍灣高銀金融國際中心全幢商廈，項目上月底截標，據悉，項目近日已出售，市場估計成交價約70億元，以總樓面約92萬方呎計，成交呎價約7600元，若對比東九龍甲廈平均成交呎價約1萬至1.1萬元，低市價近三成。雖然低市價易手，但已為今年最大宗的物業買賣成交。對上最大宗物業買賣，要數到去年由億京及資本策略（0497）合組財團，以約105億元購入九龍灣展貿國際中心。
另市場再有基金入市掃工廈。資料顯示柴灣利眾街26號柴灣工業大廈4樓A及B室連一個車位，上月下旬以5500萬元連租約易手，面積約1萬方呎，設約近1萬方呎平台，呎價約5500元。據悉單位現由迷你倉租用，月租約13.5萬元，租金回報約2.9厘。
資料顯示，登記買家為加拿大基金布祿菲資產管理（Brookfield）旗下公司。原業主為興勝創建（0896）或有關人士，該集團2019年斥7.35億元購入該廈一籃子物業。翻查資料，該加拿大基金今年4月曾斥資逾2.11億元，向興勝創建買入沙田工業中心A座4樓的1至23號工作間及該廈2樓兩個車位，即目前在港已斥資逾2.66億元購入工廈作投資。
中原商舖部高級分區營業董事彭慧思表示，觀塘鴻圖道86號中富中心全幢招租，樓高9層，共提供145個單位，單位面積約166方呎起，意向月租約7500元起，呎租由35元起，目前出租率約兩成。項目地舖連停車場及多用途活動室亦招租，面積約4456方呎，意向月租約17.5萬元，另舖位亦可獨立按需要單一租用。